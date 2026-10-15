La indirecta de Damián Betular a Maru Botana en MasterChef que no dejaron pasar en redes sociales: "Para eso me pagan" El intercambio entre los integrantes del programa dejó expuesta una chicana que se volvió tendencia en cuestión de minutos. Agregar C5N en









Una chicana de un jurado a otro en Masterchef fue tendencia.

Una llamativa frase pronunciada por Damián Betular en medio de una nueva gala de MasterChef Celebrity encendió el debate en las redes. El pastelero lanzó un picante comentario durante la evaluación de los platos que fue interpretado de inmediato por los espectadores como un filoso dardo teledirigido hacia su compañera de estrado, Maru Botana, en pleno desarrollo de la competencia de cocina transmitida en la televisión.

El episodio se desencadenó cuando el jurado se dispuso a probar la preparación dulce elaborada por Elizabeth "La Negra" Vernaci, en una noche atravesada por la emotividad y las recetas familiares. Al percatarse de un error en la cocción de su postre, la locutora intentó frenar al especialista para evitar que probara la superficie: “No lo comas Dami, por favor, están muy quemados”, le advirtió la locutora.

Redes sociales Sin embargo, el reconocido chef hizo caso omiso al pedido de la concursante y procedió a la cata con una contundente justificación que se volvió viral en cuestión de minutos. Con su característico estilo ante las cámaras, el jurado respondió sin dudar para defender su rol profesional dentro del certamen gastronómico: “Hay que comer todo, para eso me pagan”.

Aunque la figura del programa no nombró explícitamente a su par del tribunal, la audiencia virtual vinculó sus palabras con las recurrentes críticas que recibe la cocinera por su particular forma de probar los platos. Las redes sociales se colmaron de comentarios y memes señalando el comentario como una ironía directa sobre los hábitos de degustación de la cocinera, marcando una nueva chicana en el universo digital.

Se filtró quién sería el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity Un insólito descuido en vivo sacudió al ambiente de la televisión y desató una ola de repercusiones. Durante la emisión del ciclo deportivo Fútbol 90 por la pantalla de ESPN, Sebastián "El Pollo" Vignolo cometió un fallido imprevisto al aire que dejó al descubierto la presunta salida de Morena Beltrán de las cocinas de MasterChef Celebrity. El conductor del programa dio a entender que la joven periodista había finalizado su participación en el certamen, violando involuntariamente las estrictas cláusulas de confidencialidad que exige la producción para evitar filtraciones.

En un programa deportivo, hubo un encontronazo entre el conductor y el ex futbolista por la pareja de la comentarista. El traspié ocurrió en medio de un distendido ida y vuelta en el estudio, cuando Oscar Ruggeri apuró a la comunicadora preguntándole sobre su desempeño en las hornallas: “¿Vos no vas a hablar?...qué estás cocinando... ¿O te echaron?”, cuestionó el exfutbolista. Antes de que la panelista pudiera reaccionar, el relator intervino de fondo para corregir a su compañero con una frase delatora: “Quedó afuera, quedó afuera”, afirmó el conductor. Sorprendida y sin saber cómo disimular el error, la periodista atinó a negar la versión con la mirada fija en las cámaras, mientras el exfutbolista y su colega intentaban remendar la metida de pata señalando que la joven aún seguía en carrera en la competencia. A pesar de los inmediatos intentos del equipo por corregir el desliz y del desesperado comentario de la protagonista sobre su última preparación de arroz con calamar, el fragmento televisivo no tardó en viralizarse. El blooper se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, sumándose a antecedentes recientes como el tropiezo de Pachu Peña previo a su despedida, dejando a la audiencia a la espera de la confirmación oficial en la pantalla de Telefe sobre la nueva eliminación.