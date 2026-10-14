El día que Jorge "Roña" Castro le reclamó una promesa incumplida a Wanda Nara: "Nunca me atendió el teléfono"

Tras la muerte del exboxeador a los 59 años, en Sálvese Quien Pueda recordaron la promesa que la conductora le había hecho de colaborar con su comedor comunitario. Sin embargo, pese al compromiso, Castro aseguró en su momento que la conductora nunca cumplió con su palabra.

En medio del dolor por la muerte de Jorge "Roña" Castro, un video de su paso por MasterChef Celebrity volvió a salir a la luz y desató una fuerte polémica. Se trata de un episodio en el que el excampeón mundial de boxeo cuestionó duramente a Wanda Nara y al jurado del reality por una promesa que, según contó, nunca cumplieron.

Según recordaron en SQP, Castro estaba molesto porque, durante su despedida del programa, Wanda y los integrantes del jurado se habían comprometido a colaborar con los comedores comunitarios que él impulsaba.

En aquella oportunidad, la conductora le había expresado: "Te agradezco todo lo que hacés. Me comprometo, yo te lo dije en privado, te lo vuelvo a decir: contás conmigo para lo que necesites y vamos a estar los cuatro ahí en tus comedores. Muy lindo todo lo que hacés por la gente".

Sin embargo, la promesa solo habría quedado en palabras. Fue así como, en el ciclo de espectáculos, recordaron las distintas entrevistas en las que el Roña manifestó su decepción y reprochó públicamente que no cumplieran con lo acordado. "Me prometieron que iban a venir a cocinar a mis comedores. Todavía estoy esperando", reclamó en una de sus declaraciones.

En una nota previa a su muerte, Jorge se refirió al tema y aseguró que su malestar no era exclusivamente con la conductora. "No estoy enojado con Wanda, pero prometieron cosas, que me iban a ayudar al aire, y nunca aparecieron", expresó. También contó que había intentado comunicarse con ella por teléfono y mensajes, pero que no había obtenido respuesta.

Captura: web

Se confirmó la causa de muerte de Jorge "Roña" Castro: qué reveló la autopsia

Se conocieron los resultados preliminares de la autopsia realizada al excampeón mundial de boxeo Jorge "Roña" Castro, quien falleció este miércoles a los 59 años de edad tras sufrir una descompensación en el Bingo de Morón. Según el informe médico forense, la causa del deceso fue un edema agudo de pulmón consecuencia de una falla cardíaca. Asimismo, los peritos constataron que el cuerpo no presentaba lesiones de ningún tipo, por lo que el hecho fue calificado formalmente como una muerte no traumática.

El episodio ocurrió mientras el histórico deportista santacruceño se encontraba en la sala del establecimiento acompañado por su hija Quimey y una expareja. De acuerdo con las reconstrucciones de la familia, Castro se dirigió al baño y al regresar comenzó a manifestar un fuerte dolor y opresión en el pecho que se intensificó en cuestión de minutos. En paralelo, las actuaciones policiales señalaron que el exboxeador padecía diabetes y presentaba un cuadro de baja insulina al momento del colapso.

Tras advertir la gravedad del malestar, Castro rechazó utilizar una silla de ruedas e ingresó caminando por sus propios medios a una oficina privada del bingo para recostarse. Una vez allí, el personal médico contratado por el lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 20 minutos. Sin embargo, no lograron estabilizarlo y se constató su fallecimiento en el lugar sin llegar a efectuar el traslado a un centro asistencial. El procedimiento médico fue objeto de cuestionamientos por parte de un testigo presencial, quien denunció presuntas demoras en la asistencia inicial (tardó de 15 a 22 minutos).