14 de octubre de 2026 Inicio
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Muerte de Jorge "Roña" Castro: un testigo reveló qué fue lo último que dijo

Un hombre recordó los instantes finales del exboxeador argentino, quien falleció a los 59 años tras descompensarse en el Bingo de Morón.

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Roña Castro murió a los 59 años.

Roña Castro murió a los 59 años.

Un hombre que fue testigo de la muerte de Jorge "Roña" Castro, ocurrida en el Bingo de Morón, recordó cómo fueron los últimos instantes de la figura del boxeo argentino previo a su fallecimiento a los 59 años. El informe médico forense reveló que la causa del deceso fue un edema agudo de pulmón consecuencia de una falla cardíaca.

Se conoció el resultado de la autopsia preliminar del Roña Castro.
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En diálogo con Radio Mitre, el testigo rememoró un contacto que mantuvo con Castro dentro del establecimiento y cuestionó sus condiciones. "Me dice: 'Me duele el pecho' y cayó. Él estaba vivo. Lo dejaron morir. Hace 28 años que vengo acá. Acá no había nada, no hay ni una enfermera acá adentro. Nada. Acá uno se puede morir, como le pasó a él. Es de terror. Un horror", expresó.

Roña Castro murió a los 59 años.

Roña Castro murió a los 59 años.

El episodio ocurrió mientras el histórico deportista santacruceño se encontraba en la sala del establecimiento acompañado por su hija Quimey y una expareja. De acuerdo con las reconstrucciones de la familia, Castro se dirigió al baño y al regresar comenzó a manifestar un fuerte dolor y opresión en el pecho que se intensificó en cuestión de minutos. En paralelo, las actuaciones policiales señalaron que el exboxeador padecía diabetes y presentaba un cuadro de baja insulina al momento del colapso.

Tras advertir la gravedad del malestar, el exboxeador rechazó utilizar una silla de ruedas e ingresó caminando por sus propios medios a una oficina privada del bingo para recostarse. Una vez allí, el personal médico contratado por el lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 20 minutos. Sin embargo, no lograron estabilizarlo y se constató su fallecimiento en el lugar sin llegar a efectuar el traslado a un centro asistencial.

Habló la pareja de Jorge "Roña" Castro: "Era todo en mi vida"

Jorge Fernando "Roña" Castro falleció este miércoles a sus 59 años y llenó de luto al deporte nacional. Su última pareja, Noelia Vigliarolo, recordó al histórico boxeador, aseguró que "era todo en mi vida" y "voy a ir a despedirlo como corresponde". En diálogo con los medios de comunicación desde la puerta de su casa, reveló que se enteró por un amigo de lo ocurrido: "Yo ni sabía lo que estaba pasando".

"Nadie me avisó. Él había fallecido hace casi dos horas y yo no sabía lo que le había pasado. No sabía dónde irlo a buscar. Estaba sentada acá esperando en casa que llegue, porque yo a veces me iba a hacer el programa y si él no tenía ningún compromiso, se iba un rato al bingo", relató en un primer momento la mujer.

Luego detalló: "Me avisa un amigo de él, que le habían mandado un mensaje preguntándole si era verdad lo que pasó. Imagínense que yo ni sabía lo que estaba pasando. Apenas me dijeron, me fui corriendo para el bingo de Morón porque todavía no había salido nada en los medios".

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