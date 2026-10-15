El Vaticano generó incertidumbre sobre la visita del papa León XIV a la Argentina: "Debemos esperar"

El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, abrió interrogantes sobre el viaje del sumo pontífice a Latinoamérica tras ser intervenido quirúrgicamente por un nódulo pulmonar. "Dependerá de cómo van las cosas", marcó.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, puso un manto de duda sobre el viaje del papa León XIV a la Argentina después de la intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma, por la cual permanece internado. La visita del sumo pontífice está prevista para entre el 8 y 11 de noviembre.

Según consignó el diario italiano Corriere della Sera, hizo alusión a la visita programada del sumo pontífice a Latinoamérica, mientras continúa su recuperación: "Dependerá de cómo van las cosas. El Papa aún no se ha pronunciado sobre este tema y debemos esperar, primero que todo, que vuelva del hospital y después, en base a lo que digan los médicos, si podrá afrontar un viaje tan largo y comprometido como el que se prevé en América Latina".

En tal sentido, reconoció su desasosiego y la visión del equipo de salud. "Sigo preocupado, pero confío en los médicos. Si es necesario reorganizará el pontificado. Van apenas dos días desde su internación. No podemos hacer previsiones. Se trata de ver ahora cuándo volverá y qué dirán los médicos. En base a todos estos elementos, el Papa ajustará su Pontificado si es necesario hacerlo", expresó.

Por lo pronto, la Oficina del Vaticano emitió un nuevo parte médico del sumo pontífice en su tercer día de internación en el Hospital Gemelli, luego de haber sido operado el 13 de octubre por un nódulo pulmonar. "Se sometió a controles rutinarios", explicaron.

El doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora comunicaron que los resultados de los controles fueron normales y la radiografía de tórax mostró una "buena recuperación del pulmón operado". "Ha realizado las actividades cotidianas de manera autónoma. La sesión de fisioterapia ha incluido actividades motoras completas. En conjunto, la evolución posoperatoria transcurre con normalidad", señalaron.

El papa León XIV habló tras ser operado de un nódulo pulmonar

El papa León XIV manifestó su gratitud a sus seguidores por el apoyo que recibió tras la intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma, por la cual permanece internado. El análisis del tejido también confirmó un adenocarcinoma pulmonar.

El portal oficial de la Santa Sede informó que León XIV envió un mensaje en la clausura del encuentro por el décimo aniversario de Amoris Laetitia, en el que valoró el respaldo de los fieles: "Como saben, no he podido estar con ustedes durante estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos. El hecho de que hayan compartido sus experiencias y hayan escuchado con atención es, sin duda, un regalo para toda la Iglesia".

"Especialmente, estoy agradecido con las familias que han compartido sus alegrías, dificultades y esperanzas, así como con los jefes de las Iglesias católicas orientales y los presidentes de las conferencias episcopales por su labor de preparación y por el tiempo que han dedicado a este encuentro", agregó en esta línea.