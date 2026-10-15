Dalila se burló de la cara de Barby Silenzi y la modelo salió al cruce: "Imagínate si le sacas el maquillaje"

La cantante volvió a referirse a El Polaco y lanzó durísimos comentarios contra su actual pareja. Lejos de quedarse callada, la influencer recogió el guante y le respondió sin filtro.

Dalila se consagró como Mejor Artista Tropical Femenina , durante la ceremonia de los Martín Fierro de la Música 2026. Sin embargo, lejos de celebrar su reconocimiento la cantante quedó en el centro de la polémica tras protagonizar un picante ida y vuelta con la prensa y lanzar durísimas declaraciones contra Barby Silenzi, la actual pareja de El Polaco.

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Los filosos comentarios fueron frente a las cámaras de Desayuno Americano, donde la artista no solo apuntó contra la bailarina, sino que también aprovechó para dedicarle un contundente mensaje al músico. Al finalizar la ceremonia, la cantante fue interceptada por un cronista que fue directo al hueso y le preguntó si se había cruzado con El Polaco, quien también estuvo presente en el evento como conductor. La cantante aseguró que no lo había visto y deslizó que seguramente su pareja le había dado “un cachetazo”.

Lejos de quedarse ahí, la artista empezó elogiando al cantante, para luego, lanzar una durísima frase contra la modelo. “Pero él es un tipazo. ¿Sabés qué, Polaco? Ojalá te lo digan: sos un tipazo, te merecés una mina muchísimo mejor”, disparó frente a las cámaras.

Ante semejante declaración, el periodista le recordó que Barby había quedado enojada con ella por sus dichos anteriores, en los que aseguró que había estado a los besos con El Polaco dentro de un camarín. Dalila dejó en claro que poco le importaba su reacción: “Me importa tres carajos”, respondió tajante.

Pero el momento más explosivo llegó cuando el cronista quiso saber si alguna vez la bailarina la había enfrentado personalmente por sus comentarios. Sin dudarlo, lanzó una frase lapidaria sobre su aspecto físico: “¿Con esa cara? Dale, imaginate si le sacás el maquillaje”.

De esta manera, la cantante volvió a encender la polémica con la pareja de El Polaco y dejó en evidencia que no tiene intenciones de bajar el tono de sus declaraciones.

Qué respondió Barby Silenzi, la actual pareja de El Polaco: "Seré fea, pero soy sana"

Frente al revuelo que generaron sus dichos, Barby Silenzi no se quedó callada y respondió sin filtros en el programa Intrusos. "La verdad no entiendo por qué una mujer me ataca de esa manera y además usando un argumento diciendo que él merece una mujer mejor porque no le gusta mi cara", respondió Barby.

BARBY SILENZI LE CONTESTA A DALILA: "NO ENTIENDO POR QUÉ ME ATACA DE ESA MANERA", Y DIJO: "SERÉ FEA PERO NO TENGO ADICCIONES"@intrusos #Intrusos26Años https://t.co/pVPlhoePCM — América TV (@AmericaTV) October 15, 2026

"Entiendo que él se merece una mujer mucho mejor que yo porque yo soy fea, así que no me merece ni a mí ni a ella tampoco, perdón que lo diga así", agregó.

A modo de cierre, la modelo cuestionó el origen del ataque hacía ella. “No entiendo su ataque, no nos conocemos, solo conoce mi cara y le parezco fea. Seré fea, pero soy sana".

"Me parece bien, no puedo ser linda para todo el mundo. Mientras sea linda para mi familia y mis seres queridos me alcanza y me sobra, y no estoy hablando de lo físico”, concluyó.