Insólito: difunden instructivo a fans de una banda mundial para que se bañen antes de ir a un recital

A días de los esperados recitales, una insólita iniciativa dirigida a sus seguidores se volvió viral y sorprendió por sus particulares recomendaciones.

A pocos días de los esperados conciertos de BTS en Argentina , una insólita campaña dirigida a los seguidores de la banda surcoreana se viralizó en la red social X. Se trata de una serie de flyers que recomiendan a los fanáticos bañarse antes de asistir a los recitales del grupo de K-pop.

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Las imágenes, difundidas por la cuenta @lauriooh, llevan la inscripción “BTS WORLD TOUR ARIRANG” y presentan consejos de higiene personal para quienes asistirán a los shows. “BAÑARSE. Una ducha antes del concierto hace la diferencia” , señala uno de los mensajes.

El instructivo también contempla a quienes planean llegar con varias horas de anticipación para conseguir una buena ubicación. “¡Si vas a hacer fila temprano, duchate la noche anterior!” , recomienda otro de los flyers compartidos en la red social.

Las publicaciones incluyen indicaciones sobre el uso de productos de higiene. “APLICARSE ANTITRANSPIRANTE ANTES DE DORMIR” , destaca una de las placas, que aconseja colocarlo “en las axilas ya limpias” y aclara que puede utilizarse “en barra, gel, bolilla, lo que más te guste” .

Finalmente, la campaña propone reforzar la limpieza antes de salir hacia el estadio. “Si te duchaste la noche anterior: AL DÍA SIGUIENTE, lavarse con agua y jabón o pasarse una toallita húmeda en las axilas” , indica el material, que también menciona las partes íntimas. Los flyers aparecen como recomendaciones difundidas por fans, no como exigencias oficiales de BTS.

La particular iniciativa trascendió este jueves , cuando distintos medios se hicieron eco de la guía de higiene impulsada por integrantes del fandom ARMY. Las recomendaciones apuntan a mejorar la convivencia durante las largas filas y los recitales multitudinarios que BTS ofrecerá en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

Todo lo que hay que saber de los shows de BTS en Argentina

BTS se presentará el miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026 en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, ubicado en las avenidas 25 y 32. Los tres conciertos forman parte del BTS WORLD TOUR ARIRANG y están anunciados para las 20 horas.

La banda integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook llegará por primera vez a la Argentina con shows propios. El espectáculo contará con un escenario de 360 grados, mientras que la gira internacional también incluye presentaciones en Colombia, Perú, Chile y Brasil.

Las entradas para BTS se comercializan mediante AllAccess. El 9 de octubre se habilitó una nueva tanda limitada de localidades para las tres fechas. Quienes asistan deberán revisar sus tickets, los accesos y los horarios de apertura de puertas, además de llevar el DNI y el celular cargado.

La banda integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Redes sociales

Para llegar al Estadio Único de La Plata, los fanáticos podrán evaluar alternativas de transporte público, vehículos particulares o traslados organizados. AllAccess difundió una opción de traslado junto a Bondit, por lo que se recomienda verificar los puntos de partida, los horarios de regreso y las posibles restricciones de circulación.

Además, los seguidores podrán visitar el BTS POP-UP: ARIRANG, instalado en el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi, en Francisco N. de Laprida 150, Vicente López. La experiencia estará disponible hasta el 1 de noviembre, de 10 a 20, con reserva previa y código QR de ingreso.