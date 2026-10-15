La China Suárez fue grabada comprando ropa barata en Miami y fulminó a la mujer que la ninguneó en redes: "La diferencia entre.."

Una mujer argentina encontró a la ex Casi Ángeles de compras en una tienda Low Cost durante sus vacaciones y protagonizaron un tenso cruce en redes.

La China Suárez sin filtró contra la mujer que se burló de ella.

Eugenia "la China" Suárez vivió un incómodo momento mientras estaba de compras en una tienda de ropa económica en Miami, donde viajo junto a Mauro Icardi . La actriz fue grabada junto a sus hijos y el video se viralizó en las redes sociales, donde la usuaria se burló por el lugar que había elegido para comprar. Lejos de quedarse callada, salió al cruce y respondió sin filtros.

La reacción de la China Suárez contra una seguidora que se burló de ella por comprar ofertas

Todo ocurrió cuando la actriz se encontraba en el sector de cajas de una tienda llamada Primark, conocida por vender ropa a precios bajos, en Miami. Allí, una mujer argentina la reconoció, comenzó a grabarla y luego se acercó para pedirle una foto con su mamá. Sin inconvenientes, la China accedió al pedido, sin imaginar que minutos después esa misma persona compartiría las imágenes en internet para burlarse de ella.

La usuaria, identificada como Emilia Maza en la red, publicó el video en sus redes sociales y puso en tela de juicio la presencia de la actriz en un local de ropa económica, lo que terminó por desatar una nueva polémica.

En las imágenes, Maza soltó un comentario que derivó en la polémica: “Yo no es por meter púa ni mucho menos, pero Wanda, ¿compraría en Primark?" , cuestiono entre risas haciendo referencia a la guerra que existe entre la actriz y la empresaria.

La reacción de la China Suárez

Apenas comenzó a circular el video en las redes sociales, se desató un verdadero revuelo. La polémica no tardó en llegar a oídos de Suárez, quien lejos de quedarse callada, salió al cruce de la mujer y le respondió de manera contundente.

View this post on Instagram

La actriz comentó directamente en el video e hizo referencia a su situación económica y dejó en claro que no tiene problemas en comprar ropa en tiendas económicas. “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo estoy linda igual”, disparó.

Pero eso no fue todo, concluyó su descargo con una frase cargada de ironía que no pasó inadvertida: “Aguante Primark y felices vacaciones”.

La actriz le respondió sin filtro a la usuaria que se burló de ella.

La presencia de la China en los comentarios de Maza no tardo en generar la reacción del publico que no tardo en manifestarse. La mayoría de los comentarios apuntaron contra la mujer que hizo la publicación, por la actitud de pedir una foto y luego criticarla. "Todo te queda excelente, mira quien te critica”; “Pedirle una foto y después subir un video bardeándola? Mmm... eso solo tiene un nombre y ya sabemos cuál es”, escribieron algunos usuarios.

Mientras tanto, otros comentarios destacaron el comportamiento de la actriz frente al ninguneo virtual, “Pero la China no dice que es millonaria”; “Claro, Wanda necesita ropa carísima 'para verse decente’, la China se pone un trapo y le queda bien. La q es linda es linda”.