15 de octubre de 2026 Inicio
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Marcos Rojo, afuera de la Copa Libertadores: la Conmebol rechazó la inscripción de Estudiantes de La Plata

El defensor se pierde el duelo por la ida de la semifinal ante Flamengo tras la decisión de rechazar su inscripción, un golpe inesperado para el Pincha que complica sus planes en un cruce clave. El club anunció que apelará ante el TAS.

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El defensor central de 36 años obtuvo el visto bueno de AFA

El defensor central de 36 años obtuvo el visto bueno de AFA, pero no de Conmebol.

Marcos Rojo, flamante refuerzo de Estudiantes de La Plata, no podrá estar presente este jueves en el cruce contra Flamengo en UNO luego de que Conmebol rechazara su inscripción. El club anunció que apelará la medida ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y expresó su disconformidad, señalando que el registro del jugador se realizó conforme a la normativa vigente y que, en casos similares, el organismo había autorizado la incorporación de futbolistas en idénticas condiciones.

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El Pincha salió con los tapones de punta contra Conmebol tras el rechazo a la inscripción del defensor, recién incorporado. El club remarcó que el trámite se hizo "en un todo de acuerdo con la normativa vigente" y señaló que, en otros casos similares, el organismo sí dio luz verde. En su comunicado, el club presidido por Juan Sebastián Verón dejó claro que esperaba el mismo criterio y que la decisión lo deja en desventaja justo antes del choque de ida por las semifinales.

"En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto", expresaron desde la dirigencia del Pincha. Asimismo, solicitarán un trámite urgente para intentar que pueda jugar la revancha en el Maracaná, el jueves 22 de octubre.

Rojo, flamante refuerzo de Estudiantes, quedó habilitado para el torneo local pero no para el cruce con Flamengo: pese a que su ficha figura en el sistema Comet desde el 9 de octubre y se gestionó en reemplazo de Gabriel Neves, lesionado, Conmebol rechazó su inscripción. El defensor, que iba a comenzar su tercer ciclo en el Pincha y se perfilaba como titular ante la suspensión de Leandro González Pírez, finalmente no podrá jugar y su lugar será ocupado por Ramiro Funes Mori.

El conjunto de La Plata llega a este encuentro con la ilusión al máximo tras superar en cuartos a Corinthians: igualó 1 a 1 en el partido de ida y posteriormente ganó 1 a 0 en San Pablo con gol de Alexis Castro, logrando así el pase con un global de 2 a 1. Por su parte, en el Torneo Clausura, empató 2-2 con Central Córdoba en Santiago del Estero, en un partido en el que Alexander Medina fue expulsado y que sirvió para resguardar a varios titulares.

El posible equipo del Pincha: Fernando Muslera al arco; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori y Gastón Benedetti en la línea de fondo; Ezequiel Piovi como volante central acompañado por Alexis Castro y Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios como enlace; y arriba, la dupla ofensiva con Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

Estudiantes LP vs. Flamengo: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21.30
  • Televisión: Fox Sports
  • Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)
  • VAR: Ulises Meresles (Ecuador)
  • Estadio: Jorge Luis Hirschi (UNO)

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