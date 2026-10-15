Se filtró el sueño que estaba por cumplir el Roña Castro antes de su fallecimiento

Una revelación de su mejor amigo expuso el proyecto que más lo ilusionaba.

La muerte de Jorge Fernando "Roña" Castro , a los 59 años, conmocionó al boxeo argentino. En medio del dolor, su mejor amigo reveló el proyecto que el excampeón mundial estaba a punto de concretar y que lo tenía profundamente ilusionado.

Un testigo reveló qué fue lo último que dijo el Roña Castro antes de morir

Jonathan Di Primio , amigo íntimo del Roña Castro, contó en un programa de televisión que el exboxeador estaba en conversaciones para llevar su historia de vida a la pantalla . Una productora tenía interés en realizar una serie biográfica sobre su trayectoria deportiva y personal.

“Había un proyecto de una productora, teníamos que juntarnos porque le querían hacer la serie. Estaba contento. Me dijo: 'Amigo, qué lindo es poder hacer la serie en vida, contar mi historia'” , recordó Di Primio, en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV) sobre una de las últimas ilusiones del histórico campeón.

Pero ese no era el único sueño que tenía pendiente. Su pareja, Noelia Vigliarolo , reveló en A la Barbarossa (Telefe) que planeaban comprometerse durante un viaje a la Costa Atlántica. “Este domingo me iba a hacer una propuesta de compromiso más formal” , expresó entre lágrimas.

Además, ambos proyectaban comprar una casa y construir un futuro juntos. “Teníamos proyectos re lindos como comprarnos nuestra casa” , contó Noelia, quien destacó que el exboxeador atravesaba una etapa de tranquilidad personal antes de su inesperado fallecimiento.

El Roña Castro, junto a Jonathan, su amigo.

De qué murió el Roña Castro

Jorge "Roña" Castro murió el miércoles 14 de octubre de 2026, luego de sufrir una descompensación durante la madrugada en el Bingo de Morón, provincia de Buenos Aires. El excampeón mundial se encontraba acompañado por su hija Quimey y su expareja cuando comenzó a sentirse mal.

Según relató su hija Quimey Castro, el exboxeador experimentó un intenso dolor en el pecho y su estado se deterioró rápidamente. “Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos”, aseguró al describir los momentos previos a su muerte.

El testimonio de Quimey permitió reconstruir la rapidez del episodio, aunque el dolor de pecho y la descompensación no permiten establecer por sí solos una causa médica definitiva. En la información aportada no consta un resultado de autopsia ni un diagnóstico oficial que precise el motivo del fallecimiento.

La muerte del histórico campeón mundial de boxeo provocó una profunda conmoción entre sus familiares y allegados. Su hija pidió especialmente que se preserve la intimidad de sus seres queridos: “Estamos pasando esta pérdida con mucho dolor y pedimos de corazón que se respete el luto de la familia”.

Por su parte, Noelia Vigliarolo confirmó que asistiría a despedir al deportista, pese a no haber participado de la organización. “Yo voy a despedir al amor de mi vida”, expresó, visiblemente afectada por la pérdida del Roña Castro, quien dejó proyectos deportivos, personales y familiares sin concretar.

La autopsia preliminar habría confirmado que el Roña Castro murió por un edema agudo de pulmón provocado por una falla cardíaca. Los peritos no encontraron lesiones y determinaron que fue una muerte no traumática.

Además, su histórico médico, Walter Quintero, reveló este jueves que Castro padecía diabetes, fumaba y en ocasiones salteaba sus controles médicos. “No lo puedo creer”, expresó al recordar que lo había visto bien apenas un mes antes.