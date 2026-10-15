15 de octubre de 2026 Inicio
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Leonardo Cositorto debió ser internado y operado en Corrientes, donde está preso por estafa y asociación ilícita

El fundador de Generación Zoe tuvo que ser intervenido por una necrosis genital y su estado clínico es estable. Desde su entorno denunciaron las "paupérrimas" condiciones sanitarias del penal.

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Leonardo Cositorto tendrá varios días de post operatorio en el hospital.

Leonardo Cositorto tendrá varios días de post operatorio en el hospital.

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Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y condenado por estafa, fue operado este jueves a causa de una necrosis genital en el Hospital José Ramón Vidal de la ciudad de Corrientes, donde permanece internado en condición estable.

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El ex líder empresarial ingresó al sector de Quirúrgica 1 durante la mañana del miércoles tras un traslado desde la unidad penitenciaria donde cumple su condena. El operativo médico y de seguridad incluyó una fuerte custodia dentro y fuera de la institución sanitaria.

La intervención quirúrgica buscó extirpar el tejido muerto y controlar el daño provocado por la falta de irrigación sanguínea en la zona afectada. Las autoridades médicas explicaron: "El procedimiento previsto contempla la posibilidad de retirar una parte del tejido afectado y limpiar la zona comprometida para eliminar el tejido muerto".

Las complicaciones de salud del detenido surgieron como consecuencia de una patología previa sin los controles adecuados durante su tiempo en prisión. Sobre la operación de este jueves, allegados al paciente detallaron: "Le sacaron el tumor, está en observación y no tenía buena circulación por la diabetes".

El cuadro clínico de Leonardo Cositorto exige tratamientos específicos

Los médicos a cargo buscan ahora regular los valores físicos del paciente para evitar nuevos inconvenientes de salud en el corto plazo. En este sentido, los informantes agregaron que el cuadro base "le repercute en la presión alta", motivo por el cual los profesionales "tienen que estabilizarlo farmacológicamente".

El entorno de Cositorto denunció las condiciones sanitarias del penal y señaló que la enfermedad "nunca fue tratada en la cárcel, al margen de se le realizaban análisis de sangre". Asimismo, sus voceros afirmaron que "la atención médica que él necesitaba" en prisión "es paupérrima".

El retorno del paciente a su celda no ocurrirá de inmediato ante los controles médicos pertinentes para evaluar la evolución general y favorecer la cicatrización. Según fuentes cercanas al caso, el detenido "tendrá varios días de post operatorio en el hospital".

Cositorto purga en la actualidad múltiples sentencias judiciales en su contra por estafas reiteradas y asociación ilícita. La Justicia dictó una pena de doce años de prisión en febrero de 2025 en la provincia de Corrientes y una segunda condena de once años en Salta durante julio de ese mismo año.

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