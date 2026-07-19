19 de julio de 2026 Inicio
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Cuál es el truco casero para evitar que las ventanas se llenen de agua en invierno

Esta solución casera ayuda a mantener los vidrios despejados por más tiempo durante el invierno.

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Así se puede evitar que las ventanas se llenen de agua en el invierno.

Así se puede evitar que las ventanas se llenen de agua en el invierno.

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  • La condensación en las ventanas puede causar humedad y otros problemas dentro del hogar.
  • Existe un truco casero que se volvió popular para reducir la formación de agua en los vidrios.
  • El método ayuda a disminuir el empañamiento, aunque no resuelve el problema de forma definitiva.
  • Los especialistas recomiendan acompañarlo con hábitos que reduzcan la humedad en los ambientes.

La condensación en las ventanas es uno de los problemas más comunes durante los meses de invierno. Cuando las temperaturas bajan, es habitual que se formen gotas de agua sobre los vidrios, una situación que, si se repite con frecuencia, puede provocar manchas de humedad, dañar marcos y paredes e incluso favorecer la aparición de moho.

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La formación de agua en los vidrios tiene una explicación sencilla y está relacionada con la diferencia de temperaturas. El fenómeno ocurre cuando el aire cálido y húmedo del interior de la vivienda entra en contacto con una superficie fría, como una ventana. En ese momento, el vapor de agua se condensa y se transforma en pequeñas gotas que quedan acumuladas sobre el cristal.

Este producto sirve para neutralizar la condensación de agua en las ventanas.

Este producto sirve para neutralizar la condensación de agua en las ventanas.

Frente a este problema, en los últimos meses comenzó a ganar popularidad un truco casero que promete reducir la condensación en las ventanas. El método consiste en utilizar detergente lavavajillas, un producto de uso cotidiano que suele estar presente en la mayoría de las cocinas.

Así es el truco casero para evitar que las ventanas se llenen de agua

El procedimiento es simple y solo requiere unos pocos minutos. Primero hay que limpiar bien el vidrio para eliminar la suciedad y, una vez seco, aplicar una pequeña cantidad de detergente sobre un papel de cocina o un paño de microfibra. Luego, el producto debe distribuirse por toda la superficie hasta dejar una capa fina y uniforme.

A diferencia de una limpieza común, en este caso el detergente debe permanecer sobre el vidrio. No hay que retirarlo ni enjuagarlo, ya que la fina película que queda sobre la superficie funciona como una barrera que dificulta que el vapor de agua se adhiera al cristal y se formen las gotas de condensación.

Hay que aplicar una pequeña cantidad, distribuirla de manera pareja y no removerla.

Hay que aplicar una pequeña cantidad, distribuirla de manera pareja y no removerla.

Este método sirve por el efecto que el detergente genera sobre la humedad. Al quedar una fina capa sobre el vidrio, el producto cambia la forma en la que el agua se distribuye en la superficie, evitando que se formen gotas visibles. Esto ayuda a mantener las ventanas menos empañadas durante las mañanas frías. Sin embargo, los especialistas en cerramientos y eficiencia energética señalan que este truco solo ofrece un alivio momentáneo y no elimina la causa de fondo del problema.

Aunque el truco puede ayudar a que los vidrios permanezcan despejados por más tiempo, no elimina la humedad presente en el ambiente. Por eso, recomiendan ventilar los ambientes todos los días, incluso en invierno. Abrir las ventanas durante algunos minutos permite renovar el aire y disminuir la humedad que se genera por actividades cotidianas como cocinar, ducharse o secar la ropa dentro de la casa.

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