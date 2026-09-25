26 de septiembre de 2026 Inicio
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Nancy Pazos cruzó a Javier Milei por el riesgo país: "El mundo ya no le cree"

La conductora brindó su tradicional editorial en C5N y cuestionó al Presidente por la suba del indicador de JP Morgan, que superó los 600 puntos básicos.

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Nancy Pazos criticó a Javier Milei en C5N.

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En su programa, Pazos advirtió la desconfianza internacional sobre la gestión del jefe de Estado: "Javo, el mundo no te cree. El mundo te cree menos que a Cristina y Axel (Kicillof) juntos. El viernes pasado dije que el modelo de Milei había fracasado. Lo que nunca imaginé es que tan solo una semana después, con Milei y Caputo paseando en Nueva York, los números del propio Gobierno me iban a dar la razón".

En tal sentido, explicó el impacto del recelo. "El riesgo país es la desconfianza. Es lo que el mundo le cobra de más a un país, en este caso a la Argentina, para prestarle plata. Cuanto más alto es el número, menos nos creen y más caro nos sale el crédito y más cerca estamos de que nadie nos preste. El mundo nos está mirando con ojos de 'no nos vas a poder pagar la deuda'", expresó.

El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei.

"El riesgo país llegó a 609 puntos y hace apenas 11 días estaba en 490. En su mejor momento de la era Milei, había bajado a 404. En menos de dos semanas, todo lo que Javo presumía como gran logro, se evaporó justo cuando él y su ministro Caputo estaban en Nueva York tratando de convencer a los inversores", agregó en esta línea.

En tanto, Pazos cuestionó al Presidente por responsabilizar al gobernador bonaerense: "Javo buscó a un culpable y esta vez le tocó a Axel Kicillof. Según Milei, un gobernador de la oposición da una vueltita por Manhattan y hace temblar a todo Wall Street. Javo, si Kicillof tiene ese poder, el que tendría que estar más que preocupado sos vos".

También comparó el índice con la administración de Cristina Kirchner. "El riesgo país más bajo en los ocho años de Cristina fue de 414 puntos. Fueron ocho años de kirchnerismo con cepo, la estatización de YPF y la pelea con los fondos buitre. Todo eso que los libertarios dicen que espantaba a los mercados y aún así, en su mejor momento, el mundo le tenía más confianza a Cristina y Kicillof que la que hoy le tiene a Milei", remarcó.

Nancy Pazos criticó a Javier Milei por la economía: "Sos una fotocopia mal sacada"

En otro fragmento de su editorial, la periodista recordó los altos niveles de inflación durante la administración libertaria: "La consultora 1816, que lee bien la Rosada, dice que Menem a un año de su reelección tenía 4% de inflación viniendo de un 180%. Vos, a un año de octubre de 2027, todavía estás arriba del 30% viniendo de un nivel parecido. Ni siquiera estás cerca del Menem exitoso que vos decís que querés imitar. Sos una fotocopia mal sacada".

Por otra parte, analizó la suba de la pobreza al 32,3% en el primer semestre según publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). "Hoy, uno de cada tres argentinos es pobre y hay dos millones de pobres más que hace un año. Hay un número que me parte el corazón: casi la mitad de los chicos argentinos menores de 14 años es pobre", remarcó.

Luis Caputo, ministro de Economía.

Luis Caputo, ministro de Economía.

En esta línea, apuntó hacia los niveles récord de morosidad y el impacto del ajuste en la economía: "Zentrix hizo una encuesta y encontró que el 75% de los argentinos que se endeudaron este año lo hicieron para pagar comida, salud y tarifas, y no para el viaje a Miami. El 65% de la gente se queda sin un peso antes del día 20 del mes. Durante dos años, el Gobierno se colgó la medalla de haber bajado la pobreza. Esos números siempre me sorprendieron, no era lo que veía en la calle".

Las justificaciones del Gobierno por la situación económica

Pazos también apuntó hacia el esfuerzo social como argumento del Gobierno: "Javo, fracasaste. Después de casi tres años pidiéndonos sacrificio, prometiéndonos la luz al final del túnel, ahora nos damos cuenta de algo peor. No era que la sábana era corta y encima la achicó y la sigue achicando. Javo, seguí encerrado en Olivos y rompé todos los espejos si querés para no verte la cara de fracasado. Vas a tener que despertarte y hacerte cargo o la realidad te va a llevar puesto".

En tanto, cuestionó la falta de autocrítica de la administración de La Libertad Avanza. "Estuviste dos años con la herencia recibida, después que fue el peronismo que asustó a los mercados en las elecciones de 2025 y por eso, alegaste, se atrasó la baja de la inflación. Ahora que Kicillof dio una vueltita en Nueva York, siempre la culpa es de otro. Javo, cortala con el riesgo kuka. Acá hay un solo riesgo y sos vos porque los que saben cuentan otra historia de por qué subió el riesgo país esta semana", aseveró.

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