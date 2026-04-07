7 de abril de 2026 Inicio
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Calculadora de alquileres: cuáles son los barrios más caros y más baratos

De acuerdo con un informe privado, los precios aumentaron un 10% durante los primeros tres meses del año. El monoambiente, en promedio, está situado en $704.704 por mes.

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Los alquileres registran una suba del 10% en el primer trimestre de 2026

Los alquileres registran una suba del 10% en el primer trimestre de 2026

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Durante el primer trimestre de 2026, los valores de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires registraron una suba cercana al 10%, con marcadas diferencias según la zona.

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De acuerdo con un relevamiento de Zonaprop, los precios de los avisos de departamentos en alquiler aumentaron un 9,6% en los primeros tres meses del año. Solo en marzo, el incremento fue del 3%, mientras que en la comparación interanual el alza alcanza el 34,7%.

En cuanto a los valores actuales, alquilar un monoambiente cuesta en promedio $704.704 mensuales. En tanto, un departamento de dos ambientes asciende a $814.659, mientras que una unidad de tres ambientes se ubica en torno a los $1.094.451 mensuales.

Calculadora de alquileres: cuáles son los barrios más caros y más baratos de la Ciudad de Buenos Aires

El informe también evidenció fuertes diferencias entre barrios. Puerto Madero encabeza el ranking de las zonas más caras, con un alquiler promedio de $1.358.875 mensuales. Detrás se ubican Núñez, con $915.379, y Palermo, con $911.708. Estas tres zonas concentran cerca del 20% de la oferta publicada en el portal.

En el otro extremo, Lugano se mantiene como el barrio más económico, con un valor promedio de $661.925 por mes. Le siguen Floresta ($697.128) y Liniers ($703.432), que en conjunto representan apenas el 3% de la oferta disponible.

Venta de propiedades

El mercado de compraventa también mostró variaciones, aunque más moderadas. Según el relevamiento, el precio del metro cuadrado acumula un incremento del 0,4% en lo que va de 2026, por debajo del ritmo registrado en el mismo período del año pasado. En marzo, el valor promedio se ubicó en u$s2459 por metro cuadrado, con una suba mensual del 0,2%.

escritura-propiedad

En este contexto, un monoambiente tiene un valor medio de u$s108.337, mientras que un dos ambientes se ubica en u$s130.273 y un tres ambientes alcanza los u$s179.072.

Al igual que en los alquileres, las diferencias por barrio son contundentes:

  • Puerto Madero: u$s6148
  • Núñez: u$s3403
  • Palermo: u$s3390
  • Lugano: u$s1090
  • Nueva Pompeya: u$s1484
  • La Boca: u$s1575

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