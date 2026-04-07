Calculadora de alquileres: cuáles son los barrios más caros y más baratos

Durante el primer trimestre de 2026, los valores de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires registraron una suba cercana al 10%, con marcadas diferencias según la zona.
De acuerdo con un informe privado, los precios aumentaron un 10% durante los primeros tres meses del año. El monoambiente, en promedio, está situado en $704.704 por mes.
Durante el primer trimestre de 2026, los valores de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires registraron una suba cercana al 10%, con marcadas diferencias según la zona.
De acuerdo con un relevamiento de Zonaprop, los precios de los avisos de departamentos en alquiler aumentaron un 9,6% en los primeros tres meses del año. Solo en marzo, el incremento fue del 3%, mientras que en la comparación interanual el alza alcanza el 34,7%.
En cuanto a los valores actuales, alquilar un monoambiente cuesta en promedio $704.704 mensuales. En tanto, un departamento de dos ambientes asciende a $814.659, mientras que una unidad de tres ambientes se ubica en torno a los $1.094.451 mensuales.
El informe también evidenció fuertes diferencias entre barrios. Puerto Madero encabeza el ranking de las zonas más caras, con un alquiler promedio de $1.358.875 mensuales. Detrás se ubican Núñez, con $915.379, y Palermo, con $911.708. Estas tres zonas concentran cerca del 20% de la oferta publicada en el portal.
En el otro extremo, Lugano se mantiene como el barrio más económico, con un valor promedio de $661.925 por mes. Le siguen Floresta ($697.128) y Liniers ($703.432), que en conjunto representan apenas el 3% de la oferta disponible.
El mercado de compraventa también mostró variaciones, aunque más moderadas. Según el relevamiento, el precio del metro cuadrado acumula un incremento del 0,4% en lo que va de 2026, por debajo del ritmo registrado en el mismo período del año pasado. En marzo, el valor promedio se ubicó en u$s2459 por metro cuadrado, con una suba mensual del 0,2%.
En este contexto, un monoambiente tiene un valor medio de u$s108.337, mientras que un dos ambientes se ubica en u$s130.273 y un tres ambientes alcanza los u$s179.072.
Al igual que en los alquileres, las diferencias por barrio son contundentes: