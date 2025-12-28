29 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Atropelló a un presunto ladrón, lo arrastró varias cuadras y provocó que le amputaran las piernas

Un joven de 19 años perdió sus dos miembros inferiores luego de ser embestido por un automovilista en la localidad mendocina de Guaymallén. El conductor, quien habría actuado en represalia por un asalto previo, quedó detenido mientras la justicia analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron el hecho.

Por
El conductor habría actuado en represalia por un asalto previo.

El conductor habría actuado en represalia por un asalto previo.

Un joven de 19 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellado y arrastrado por un vehículo durante varias cuadras en el departamento de Guaymallén, Mendoza. El conductor del automóvil, un hombre de 31 años, quedó detenido bajo la acusación de haber embestido intencionalmente a la víctima como represalia por un presunto robo ocurrido minutos antes.

moron: la nena baleada en navidad sigue en estado critico y la familia pidio que la justicia esclarezca el caso
Te puede interesar:

Morón: la nena baleada en Navidad sigue en estado crítico y la familia pidió que la Justicia esclarezca el caso

El incidente se originó pasada la medianoche en la plazoleta Murialdo, donde una pareja fue asaltada por un grupo de personas que les sustrajo un teléfono celular, un casco y zapatillas. Tras el robo y una breve pelea, el hombre abordó un Volkswagen Gol y comenzó una persecución para localizar a los sospechosos en las inmediaciones de la zona.

Al llegar a la intersección de Godoy Cruz y Alpatacal, el automovilista localizó al joven de 19 años y lo impactó con el vehículo. Según el reporte policial, el conductor arrastró al herido durante al menos 350 metros por distintas calles, deteniéndose finalmente cerca de la esquina de Tito Laciar y Echeverría.

Testigos del hecho declararon que el accionar fue deliberado y que, tras el arrastre, el conductor incluso habría pasado nuevamente sobre el cuerpo de la víctima. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente y confirmaron la amputación de sus dos miembros inferiores.

La Justicia analiza las grabaciones y define la situación del conductor detenido

La Oficina Fiscal N° 2 tomó intervención inmediata en el caso y ya cuenta con el material de una cámara de seguridad que habría registrado la secuencia completa del ataque. En la escena del crimen, los peritos de Criminalística relevaron manchas de sangre y huellas de frenado que complican la situación del detenido.

El conductor del Volkswagen Gol permanece detenido a disposición de la Justicia mientras se define su imputación, que podría agravarse dada la gravedad de las lesiones causadas. Por su parte, la mujer que acompañaba al automovilista durante el asalto inicial fue citada a prestar declaración testimonial para reconstruir los hechos previos a la persecución.

La investigación continúa abierta para determinar si el joven herido efectivamente participó del robo en la plazoleta y para establecer la responsabilidad penal del conductor en lo que se presume fue un acto de justicia por mano propia. La justicia mendocina busca esclarecer si existieron otros participantes en el asalto que desencadenó la tragedia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Terror en Constitución: policía intervino en una pelea, fue atacado y baleó a un agresor

Terror en Constitución: policía intervino en una pelea, fue atacado y baleó a un agresor

Le pasaron un mate, volcó y murió: trágico accidente en La Plata

Le pasaron un mate, volcó y murió: trágico accidente de una pareja que salía de vacaciones rumbo a la Costa

femicidio en la matanza: buscan a un hombre que degollo a una mujer en la calle

Femicidio en La Matanza: buscan a un hombre que degolló a una mujer en la calle

Desbaratan banda que realizaba estafas mediante el cuento del tío en Capital Federal

Desbaratan una banda que estafaba mediante el "cuento del tío": engañaron a una empleada doméstica

El joven hallado muerto en Córdoba fue identificado como Franco Carranza.

Misterio en Córdoba: hallaron muerto a un joven que estaba desaparecido desde Nochebuena

play

Impactante choque en la autopista Panamericana con un auto antiguo de alta gama

Rating Cero

David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

"Llegué muerto": el impactante relato de David Kavlin tras sufrir dos infartos y ser operado

David Kavlin sufrió un inconveniente de salud.

Preocupación por David Kavlin: qué le pasó y cómo sigue su salud

Una opción imperdible para quienes disfrutan de películas inspiradas en hechos reales, dramas políticos y thrillers históricos.
play

Thriller político y espionaje: la película que atrapa a todo el mundo en Netflix

La influencer mostró un look renovado antes de anunciar su alejamiento de las plataformas digitales.

La impresionante transformación de Sofía Gonet antes de cerrar sus redes: cambio de look profundo

Lara Croft, la independiente hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente, se ha convertido en una joven de 21 años sin ningún propósito en la vida.
play

Esta película de Tomb Raider llegó a Netflix y es de lo más visto por los usuarios: cuál es y qué historia cuenta

David Kavlin conduce el noticiero de Canal 9.

David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado: hay preocupación por su salud

últimas noticias

Morón: la nena baleada en Navidad sigue en estado crítico y la familia pidió que la Justicia esclarezca el caso

Morón: la nena baleada en Navidad sigue en estado crítico y la familia pidió que la Justicia esclarezca el caso

Hace 19 minutos
Pep Guardioa, DT del Manchester City.

Guardiola volvió a enfurecerse con un camarógrafo tras el triunfo del Manchester City

Hace 45 minutos
Terror en Constitución: policía intervino en una pelea, fue atacado y baleó a un agresor

Terror en Constitución: policía intervino en una pelea, fue atacado y baleó a un agresor

Hace 1 hora
Imágenes impactantes: dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey

Imágenes impactantes: dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey

Hace 1 hora
Tragedia rumbo a la Costa: en qué provincias está prohibido tomar mate en la ruta

Tragedia rumbo a la Costa: en qué provincias está prohibido tomar mate en la ruta

Hace 1 hora