Atropelló a un presunto ladrón, lo arrastró varias cuadras y provocó que le amputaran las piernas Un joven de 19 años perdió sus dos miembros inferiores luego de ser embestido por un automovilista en la localidad mendocina de Guaymallén. El conductor, quien habría actuado en represalia por un asalto previo, quedó detenido mientras la justicia analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron el hecho.







Un joven de 19 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellado y arrastrado por un vehículo durante varias cuadras en el departamento de Guaymallén, Mendoza. El conductor del automóvil, un hombre de 31 años, quedó detenido bajo la acusación de haber embestido intencionalmente a la víctima como represalia por un presunto robo ocurrido minutos antes.

El incidente se originó pasada la medianoche en la plazoleta Murialdo, donde una pareja fue asaltada por un grupo de personas que les sustrajo un teléfono celular, un casco y zapatillas. Tras el robo y una breve pelea, el hombre abordó un Volkswagen Gol y comenzó una persecución para localizar a los sospechosos en las inmediaciones de la zona.

Al llegar a la intersección de Godoy Cruz y Alpatacal, el automovilista localizó al joven de 19 años y lo impactó con el vehículo. Según el reporte policial, el conductor arrastró al herido durante al menos 350 metros por distintas calles, deteniéndose finalmente cerca de la esquina de Tito Laciar y Echeverría.

Testigos del hecho declararon que el accionar fue deliberado y que, tras el arrastre, el conductor incluso habría pasado nuevamente sobre el cuerpo de la víctima. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente y confirmaron la amputación de sus dos miembros inferiores.

La Justicia analiza las grabaciones y define la situación del conductor detenido La Oficina Fiscal N° 2 tomó intervención inmediata en el caso y ya cuenta con el material de una cámara de seguridad que habría registrado la secuencia completa del ataque. En la escena del crimen, los peritos de Criminalística relevaron manchas de sangre y huellas de frenado que complican la situación del detenido.

El conductor del Volkswagen Gol permanece detenido a disposición de la Justicia mientras se define su imputación, que podría agravarse dada la gravedad de las lesiones causadas. Por su parte, la mujer que acompañaba al automovilista durante el asalto inicial fue citada a prestar declaración testimonial para reconstruir los hechos previos a la persecución. La investigación continúa abierta para determinar si el joven herido efectivamente participó del robo en la plazoleta y para establecer la responsabilidad penal del conductor en lo que se presume fue un acto de justicia por mano propia. La justicia mendocina busca esclarecer si existieron otros participantes en el asalto que desencadenó la tragedia.