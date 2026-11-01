IR A
IR A

Estudio de música, huerta ecológica y mucho espacio: así es la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti

El cantante español y la modelo venezolana eligieron una exclusiva urbanización al norte de Madrid para criar a sus hijos. La propiedad fue renovada en 2021 y combina ambientes luminosos con detalles pensados para la vida cotidiana.

David Bisbal y Rosanna Zanetti viven con sus hijos en una propiedad con amplios jardines

David Bisbal y Rosanna Zanetti viven con sus hijos en una propiedad con amplios jardines, piscina y estudio de grabación en las afueras de Madrid.

  • La propiedad está ubicada en Ciudalcampo, una exclusiva urbanización al norte de Madrid.
  • La vivienda fue reformada por completo en 2021 y combina interiores modernos con materiales naturales.
  • El jardín cuenta con una piscina, amplios espacios verdes y una huerta ecológica.
  • El cantante dispone de un estudio de grabación propio para componer y trabajar desde su casa.

Estudio de música, huerta ecológica y mucho espacio: David Bisbal y Rosanna Zanetti viven junto a sus hijos en una exclusiva propiedad ubicada al norte de Madrid. La vivienda cuenta con amplios espacios, un diseño moderno y distintos ambientes pensados para combinar la vida familiar con las actividades profesionales del cantante. Así es la casa.

Lionel Messi y Patrick Stewart.
Te puede interesar:

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

El intérprete y la modelo encontraron en Ciudalcampo, una exclusiva urbanización situada al norte de Madrid, el lugar ideal para instalarse junto a sus hijos. Lejos del ritmo de los escenarios y de la exposición pública, el matrimonio cuenta con un espacio que prioriza la tranquilidad, la privacidad y los lugares compartidos.

El cantante español, reconocido internacionalmente por éxitos como Bulería y Ave María, pasa buena parte del año entre viajes, presentaciones y compromisos profesionales. Por eso, su hogar representa un espacio para descansar y compartir tiempo con los suyos. La finca tiene una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados, entre la vivienda y sus espacios exteriores. Además, fue reformada por completo en 2021, con cambios destinados a renovar su estética y adaptar los ambientes a las necesidades de la familia.

Como es la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti

El interior de la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti se caracteriza por un estilo moderno y minimalista, con tonos neutros y materiales como la madera y la piedra. Los grandes ventanales permiten la entrada de luz natural y generan una conexión visual entre los ambientes interiores y el jardín. La distribución incluye amplias estancias y una escalera de diseño que acompaña la estética contemporánea de la propiedad. Los detalles de la reforma aportan calidez a los espacios, que fueron pensados para combinar comodidad y funcionalidad.

Uno de los ambientes más reconocidos es el salón, que Bisbal mostró en el videoclip de Si tú la quieres, realizado junto a Aitana durante la pandemia de COVID-19. En aquellas imágenes, el cantante grabó desde su casa, que se convirtió en parte del escenario de la producción musical.

El exterior es uno de los sectores destacados: la finca cuenta con un amplio jardín, una piscina de agua turquesa y una huerta ecológica que permite cultivar verduras en casa. Los espacios verdes también funcionan como áreas de descanso y recreación para la familia. A esto se suman un porche exterior y sectores destinados al entretenimiento de los niños, que pueden disfrutar de distintas actividades sin salir de la propiedad.

La distribución de los sectores busca aprovechar el terreno y ofrecer diferentes opciones para compartir momentos al aire libre, descansar o recibir visitas. Entre los espacios más particulares de la mansión se encuentra el estudio de grabación de David Bisbal. El ambiente está destinado a su trabajo musical y le permite componer, ensayar y desarrollar proyectos sin tener que trasladarse a un estudio externo.

La propiedad reúne así distintas funciones: es una residencia familiar, un lugar de descanso y también un espacio de trabajo para el artista. La combinación de ambientes interiores amplios, áreas verdes y sectores dedicados a la música convierte a la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti en un refugio pensado para su vida cotidiana.

Noticias relacionadas

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
play

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

últimas noticias

play
C5N en EEUU: inflación, descontento con Trump y caída del sueño americano, las causas de la posible ola azul

C5N en EEUU: inflación, descontento con Trump y caída del sueño americano, las causas de la posible "ola azul"

Hace 19 minutos
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en Halloween porque es el día que se vieron por primera vez.

El detalle de Peter Lanzani en el casamiento de Lali que llamó la atención por su similitud con Pedro Rosemblat

Hace 22 minutos
C5N en el banderazo de River.

Banderazo Monumental: la ilusión de los hinchas de River, a horas del Superclásico frente a Boca

Hace 40 minutos
Lula cargó contra Flávio Bolsonaro por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. 

El mensaje de Lula, a una semana del histórico triunfo en el balotaje: "Una victoria de la democracia"

Hace 43 minutos
David Bisbal y Rosanna Zanetti viven con sus hijos en una propiedad con amplios jardines, piscina y estudio de grabación en las afueras de Madrid.

Estudio de música, huerta ecológica y mucho espacio: así es la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti

Hace 55 minutos