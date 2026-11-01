Estudio de música, huerta ecológica y mucho espacio: así es la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti

- La propiedad está ubicada en Ciudalcampo, una exclusiva urbanización al norte de Madrid.
- La vivienda fue reformada por completo en 2021 y combina interiores modernos con materiales naturales.
- El jardín cuenta con una piscina, amplios espacios verdes y una huerta ecológica.
- El cantante dispone de un estudio de grabación propio para componer y trabajar desde su casa.
Estudio de música, huerta ecológica y mucho espacio: David Bisbal y Rosanna Zanetti viven junto a sus hijos en una exclusiva propiedad ubicada al norte de Madrid. La vivienda cuenta con amplios espacios, un diseño moderno y distintos ambientes pensados para combinar la vida familiar con las actividades profesionales del cantante. Así es la casa.
El intérprete y la modelo encontraron en Ciudalcampo, una exclusiva urbanización situada al norte de Madrid, el lugar ideal para instalarse junto a sus hijos. Lejos del ritmo de los escenarios y de la exposición pública, el matrimonio cuenta con un espacio que prioriza la tranquilidad, la privacidad y los lugares compartidos.
El cantante español, reconocido internacionalmente por éxitos como Bulería y Ave María, pasa buena parte del año entre viajes, presentaciones y compromisos profesionales. Por eso, su hogar representa un espacio para descansar y compartir tiempo con los suyos. La finca tiene una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados, entre la vivienda y sus espacios exteriores. Además, fue reformada por completo en 2021, con cambios destinados a renovar su estética y adaptar los ambientes a las necesidades de la familia.
Como es la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti
El interior de la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti se caracteriza por un estilo moderno y minimalista, con tonos neutros y materiales como la madera y la piedra. Los grandes ventanales permiten la entrada de luz natural y generan una conexión visual entre los ambientes interiores y el jardín. La distribución incluye amplias estancias y una escalera de diseño que acompaña la estética contemporánea de la propiedad. Los detalles de la reforma aportan calidez a los espacios, que fueron pensados para combinar comodidad y funcionalidad.
Uno de los ambientes más reconocidos es el salón, que Bisbal mostró en el videoclip de Si tú la quieres, realizado junto a Aitana durante la pandemia de COVID-19. En aquellas imágenes, el cantante grabó desde su casa, que se convirtió en parte del escenario de la producción musical.
El exterior es uno de los sectores destacados: la finca cuenta con un amplio jardín, una piscina de agua turquesa y una huerta ecológica que permite cultivar verduras en casa. Los espacios verdes también funcionan como áreas de descanso y recreación para la familia. A esto se suman un porche exterior y sectores destinados al entretenimiento de los niños, que pueden disfrutar de distintas actividades sin salir de la propiedad.
La distribución de los sectores busca aprovechar el terreno y ofrecer diferentes opciones para compartir momentos al aire libre, descansar o recibir visitas. Entre los espacios más particulares de la mansión se encuentra el estudio de grabación de David Bisbal. El ambiente está destinado a su trabajo musical y le permite componer, ensayar y desarrollar proyectos sin tener que trasladarse a un estudio externo.
La propiedad reúne así distintas funciones: es una residencia familiar, un lugar de descanso y también un espacio de trabajo para el artista. La combinación de ambientes interiores amplios, áreas verdes y sectores dedicados a la música convierte a la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti en un refugio pensado para su vida cotidiana.