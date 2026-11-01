Estudio de música, huerta ecológica y mucho espacio: así es la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti El cantante español y la modelo venezolana eligieron una exclusiva urbanización al norte de Madrid para criar a sus hijos. La propiedad fue renovada en 2021 y combina ambientes luminosos con detalles pensados para la vida cotidiana. Agregar C5N en









David Bisbal y Rosanna Zanetti viven con sus hijos en una propiedad con amplios jardines, piscina y estudio de grabación en las afueras de Madrid.

La propiedad está ubicada en Ciudalcampo, una exclusiva urbanización al norte de Madrid.

La vivienda fue reformada por completo en 2021 y combina interiores modernos con materiales naturales.

El jardín cuenta con una piscina, amplios espacios verdes y una huerta ecológica.

El cantante dispone de un estudio de grabación propio para componer y trabajar desde su casa. Estudio de música, huerta ecológica y mucho espacio: David Bisbal y Rosanna Zanetti viven junto a sus hijos en una exclusiva propiedad ubicada al norte de Madrid. La vivienda cuenta con amplios espacios, un diseño moderno y distintos ambientes pensados para combinar la vida familiar con las actividades profesionales del cantante. Así es la casa.

El intérprete y la modelo encontraron en Ciudalcampo, una exclusiva urbanización situada al norte de Madrid, el lugar ideal para instalarse junto a sus hijos. Lejos del ritmo de los escenarios y de la exposición pública, el matrimonio cuenta con un espacio que prioriza la tranquilidad, la privacidad y los lugares compartidos.

El cantante español, reconocido internacionalmente por éxitos como Bulería y Ave María, pasa buena parte del año entre viajes, presentaciones y compromisos profesionales. Por eso, su hogar representa un espacio para descansar y compartir tiempo con los suyos. La finca tiene una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados, entre la vivienda y sus espacios exteriores. Además, fue reformada por completo en 2021, con cambios destinados a renovar su estética y adaptar los ambientes a las necesidades de la familia.

Como es la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti El interior de la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti se caracteriza por un estilo moderno y minimalista, con tonos neutros y materiales como la madera y la piedra. Los grandes ventanales permiten la entrada de luz natural y generan una conexión visual entre los ambientes interiores y el jardín. La distribución incluye amplias estancias y una escalera de diseño que acompaña la estética contemporánea de la propiedad. Los detalles de la reforma aportan calidez a los espacios, que fueron pensados para combinar comodidad y funcionalidad.

Uno de los ambientes más reconocidos es el salón, que Bisbal mostró en el videoclip de Si tú la quieres, realizado junto a Aitana durante la pandemia de COVID-19. En aquellas imágenes, el cantante grabó desde su casa, que se convirtió en parte del escenario de la producción musical.