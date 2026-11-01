Así es el bolso de Carolina Herrera que lució la Reina Letizia en España: ¿cuanto cuesta? El accesorio de piel natural se distingue por su diseño estructurado y un delicado adorno en forma de lazo, una combinación que aporta elegancia y versatilidad a los estilismos formales. Agregar C5N en









La reina Letizia estrenó un bolso negro Lacito Insignia Satchel de CH Carolina Herrera durante los actos de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.

La reina Letizia lució el modelo Lacito Insignia Satchel de CH Carolina Herrera.

El bolso negro combina una silueta clásica con un adorno en forma de lazo.

La elección se produjo durante un encuentro con los galardonados en el hotel Reconquista.

La firma no informó el precio oficial del accesorio. Así es el bolso de Carolina Herrera que lució la Reina Letizia en España: la monarca española estrenó una cartera negra de CH Carolina Herrera durante los actos de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. El accesorio se destaca por su diseño estructurado y un detalle en forma de lazo, ¿cuanto cuesta?.

La esposa de Felipe VI volvió a llamar la atención por su elección de moda durante su visita a Oviedo, en el marco de los Premios Princesa de Asturias. En esta oportunidad, estrenó una pieza de la firma de lujo que se distingue por su diseño elegante y funcional, pensado para complementar tanto conjuntos formales como looks de oficina.

Se trata del Lacito Insignia Satchel, un modelo oscuro confeccionado en piel natural y con una estructura definida. Su principal característica es un adorno en forma de lazo que acompaña el sello distintivo de la marca y aporta un detalle diferente a un complemento de líneas tradicionales. La pieza fue elegida para el encuentro con los galardonados que tuvo lugar en el hotel Reconquista. Allí, la Reina completó su estilismo con prendas de sastrería y calzado de estilo clásico, en una combinación que mantiene la sobriedad habitual de sus apariciones institucionales.

Qué costo alcanza el bolso Carolina Herrera de la Reina Letizia La elección de Letizia volvió a despertar interés por un complemento que combina una estética clásica con un detalle ornamental distintivo. El bolso también se destacó por su combinación con el traje sastre y los mocasines, dos prendas que forman parte de los estilismos de oficina más tradicionales.

La selección refuerza una fórmula que la Reina Letizia suele utilizar en sus compromisos oficiales: piezas de líneas definidas y accesorios capaces de aportar personalidad sin recargar el conjunto. El bolso negro Lacito Insignia Satchel cuesta 890 euros en la web oficial española de la marca.