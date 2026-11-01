El especial y particular pedido de Lali Espósito y Pedro Rosemblat a algunos invitados: "Te elegimos para..." Una de las condiciones que puso la reciente pareja para que la ceremonia fuera lo más íntima posible y no se filtren detalles fue que los invitados no usen celulares, pero tuvieron una idea para que todo quede inmortalizado en imágenes. Agregar C5N en









Lali Espósito y Pedro Rosemblat le dieron a algunos invitados una cámara analógica con instrucciones.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat lograron tener con mayor hermetismo casi todos los detalles sobre su casamiento. Si bien el día de la fecha los fanáticos lograron ver y revelar algunas fotos, los recién casados pudieron lograr su cometido de puertas para adentro y lo hicieron con colaboración de los invitados.

La cantante y el periodista les habían hecho un pedido sumamente especial a sus allegados de no asistir con los teléfonos para que la ceremonia sea cada vez más íntima, pero no dejaron al azar que no queden recuerdos. Sino que tuvieron un detalle particular en complicidad con los presentes que sin dudas tendrá risas cuando sean reveladas. ¿Qué hicieron?

Durante la reunión en Casa Carlos, una distinguida propiedad emplazada en el histórico barrio porteño de San Telmo, los novios le dieron a los asistentes un particular souvenir: le dieron una cámara analógica acompañada por un cartel con instrucciones especiales.

“¡Una cámara para vos! Te elegimos para que nos ayudes a capturar todos los momentos divertidos de esta fiesta”, se lee en el cartel que dejaron junto a una cámara de fotos como se usaba antiguamente con rollo. Además, tenía más instrucciones para utilizar el dispositivo, recomendando expresamente: “Acordate de prender el flash antes de cada foto. Son 27 fotos. Cuando se termine el rollo, dejá la cámara en el guardarropa o con la wedding planer. ¡A darlo todo!”.

Por qué Lali Espósito y Pedro Rosemblat habrían elegido casarse en Halloween Después de tanta espera, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí en una ceremonia íntima con amigos y familia en el barrio porteño de San Telmo. Tras los festejos, en redes se volvió viral un video de la cantante donde revelaría por qué eligió esta fecha en particular para concretar la unión.

Después de las distintas despedidas de soltera de la cantante, incluido un viaje a Brasil con sus amigas más íntimas, se conoció el motivo detrás de la particular fecha elegida para celebrar su casamiento justo el día de Halloween. ¿Qué tiene de particular? Durante una entrevista con Susana Giménez, la artista confesó que conoció a su hoy marido mediante amigos en común y que se dio precisamente en una fiesta de Halloween, el 31 de octubre de 2023, es decir, que tres años después de haberse visto por primera vez decidieron elegir la misma fecha que tiene mucho significado.