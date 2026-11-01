El particular detalle de Peter Lanzani en el casamiento de Lali Espósito que llamó la atención por su similitud con Pedro Rosemblat El actor, amigo y también expareja de la cantante, no se quiso perder la unión de la pareja y llegó, entre otros invitados, a Casa Carlos, una casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo. Agregar C5N en









Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en Halloween porque es el día que se vieron por primera vez.

Peter Lanzani fue uno de los invitados en el casamiento de Lali Espósito, su amiga y expareja, con Pedro Rosemblat, pero todas las miradas se quedaron en su particular outfit que eligió que tenía un detalle similar al del novio.

La pareja, que habría elegido la fecha de Halloween porque es el día que se conocieron, finalmente dieron el sí en una casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo y Lanzani, no se quiso perder este particular y especial momento de la cantante quien fue su novia durante la adolescencia, cuando compartían elenco en Casi Ángeles, pero que quedaron con una excelente relación y hoy son grandes amigos.

Es que, como la fiesta se desarrolló a plena luz del día, la vestimenta fue una de las particularidades que llamó la atención y en ese contexto, el actor eligió un traje de lino en un tono beige con textura jaspeada, de corte clásico y relajado.El saco tiene botones dorados y bolsillos con solapa, y el lino arrugado le da un aire veraniego. Para completar su look, el artista usó mocasines de cuero color marrón cobrizo, tipo penny loafers, que contrastan bien con el tono claro del traje.

Sin embargo, la particularidad del mismo es que era el mismo color de traje que Pedro, el marido de Lali, aunque la vestimenta del periodista era de satén.

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