Tiroteo y toma de rehenes en Zárate: delincuentes asaltaron un local de celulares Dos delincuentes asaltaron un comercio y tomaron a una joven como rehén para poder escapar. La Policía intervino logrando la detención de los sospechosos. Por Agregar C5N en









La secuencia del asalto y la toma de rehenes en pleno centro de Zárate quedó registrada en video. Imagen mejorada con IA

Dos delincuentes asaltaron un comercio de telefonía móvil en Zárate y, al percatarse de la llegada de la Policía, intentaron huir a los tiros y tomaron a una mujer como rehén.

El hecho sucedió este sábado al mediodía, cuando el local estaba cerrando, en pleno centro comercial de la localidad bonaerense. Los ladrones abrieron fuego contra la Policía y el dueño del negocio resultó herido en la cabeza por el culatazo de un arma.

En La Voz de la Calle, por C5N, el periodista Leo Ibarrola detalló que un delincuente fue aprehendido en el lugar y el segundo resultó baleado durante el enfrentamiento armado. La joven de 20 años fue rescatada sana y salva por la Policía.

Trascendió que uno de los sospechosos recibió disparos en una pierna y un brazo, mientras que el otro quedó detenido tras entregarse. En el lugar del hecho trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias para determinar la dinámica exacta del enfrentamiento.

Según confirmaron fuentes policiales, ambos sospechosos -provenientes de Garín y de aproximadamente 20 años- cuentan con antecedentes penales; incluso uno de ellos había recuperado la libertad hace apenas seis meses.

La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que ya analiza el material de las cámaras de seguridad del municipio y los videos aportados por testigos para avanzar en la imputación formal.