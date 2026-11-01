Se conoció quién casó a Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Los amo para siempre" La perlita del casamiento de la cantante y el periodista fue que el mismo amigo que los presentó en una fiesta de Halloween en 2023, terminó siendo quien ofició la boda. La ceremonia íntima en San Telmo tuvo mucho humor y emoción. Agregar C5N en









“Me tocó la hora de casarlos. Los amo para siempre”, escribió el humorista. Web

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se conocieron en una fiesta de Halloween en 2023 gracias a un amigo en común, Martín Rechimuzzi. Este sábado, tras varios meses de relación y distintas despedidas de solteros, la pareja contrajo matrimonio en una casona de San Telmo. La ceremonia íntima, colmada de afecto y complicidad, tuvo como juez al humorista que los había presentado.

La boda entre la cantante y el periodista estuvo llena de detalles y guiños pensados para sus invitados. Desde mensajes personalizados hasta el resguardo de la intimidad, nada quedó librado al azar, ni siquiera la elección de quién los uniría en matrimonio. La perlita de la noche fue Martín Rechimuzzi, el amigo en común que ofició la ceremonia íntima en la casona de San Telmo y selló la unión de la pareja. Con un look llamativo, el humorista compartió en sus redes una foto del momento y escribió: “Me tocó la hora de casarlos. Los amo para siempre”.

Para especial ocasión, Rechimuzzi eligió un traje gris de tres piezas con chaleco, camisa blanca, corbata oscura estampada y zapatos negros. Completó el look con un boutonnière floral y gafas de sol, y en Instagram agradeció a quienes lo vistieron, destacando: “El estilismo es de una elegancia soberana”. La ceremonia se realizó en una casona de San Telmo y, hasta ahora, la única imagen de los novios trascendió por una foto aérea tomada por un vecino.

¿Quién es Martín Rechimuzzi, el amigo de Lali y Pedro? Rechimuzzi es actor, politólogo, comediante y creador de contenidos. Su carrera combina medios, redes y escenarios, siempre atravesada por el humor, el análisis político y la perspectiva de género. Pasó por Futurock, Radio con Vos y El Destape, y desde hace tres años forma parte de Mi primo es así en Olga. También trabajó en teatro junto a Érica Rivas con Qué pasa hoy acá?.

Alejandra, una perforación a cielo abierto es un unipersonal de comedia en tres actos que, a partir de una historia familiar, explora las distintas formas de la locura enmarcadas en un cumpleaños de 15 en el conurbano bonaerense y le valió ser declarado de Interés Cultural por la Legislatura porteña por su aporte a la reflexión sobre la salud mental.

En lo personal, mantiene una amistad de años con Lali y Pedro, con quienes compartió proyectos en medios y streaming. Su vínculo con Rosemblat se consolidó en trabajos radiales y audiovisuales, donde ambos mezclaron humor y análisis político. Esa relación cercana lo convirtió en protagonista de la boda, al ser el amigo que los presentó y finalmente ofició la ceremonia que selló su unión.