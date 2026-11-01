Ofrecía masajes de pies en un programa de citas pero terminó siendo un actor famoso: quien es Su paso por la televisión en 1996 quedó registrado en video y volvió a viralizarse años después, cuando su carrera ya había dado un giro gracias a eso. Agregar C5N en









Jon Hamm participó en el programa de citas The Big Date antes de alcanzar la fama como protagonista de Mad Men.

Jon Hamm participó en el programa de citas The Big Date en 1996.

En ese momento tenía 25 años y trabajaba como camarero mientras buscaba papeles como actor.

Su propuesta para conquistar a Mary Carter incluía una cena, una conversación y un masaje de pies.

El actor alcanzó la fama internacional al protagonizar Mad Men, serie por la que ganó un premio Emmy. Ofrecía masajes de pies en un programa de citas pero terminó siendo un actor famoso: el actor participó en un ciclo televisivo en los años 90 para ganar 250 dólares, cuando todavía trabajaba como camarero y buscaba una oportunidad en Hollywood. quien es

El actor nació el 10 de marzo de 1971 en San Luis, Misuri, Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por la muerte de su madre, cuando tenía diez años, y posteriormente por la de su padre, durante su juventud. Después de graduarse en Arte en 1993, trabajó como profesor de actuación y, en 1995, se trasladó a Los Ángeles para intentar desarrollar una carrera profesional.

Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la pantalla chica estadounidense, el intñerprete atravesó años de incertidumbre profesional. En 1996, cuando intentaba abrirse camino en Hollywood, aceptó participar en un espacio televisivo de encuentros con el objetivo de ganar dinero. Su carrera comenzó a sumar pequeños papeles en televisión y cine a partir de 2000. El gran salto profesional llegó en 2007, cuando Hamm fue elegido para interpretar a Don Draper en Mad Men.

La propuesta de Jon Hamm que no logró convencer a la participante El ciclo se llamaba The Big Date y reunía a tres hombres que competían por la atención de una mujer soltera. Jon Hamm tenía 25 años, trabajaba como camarero y todavía estaba lejos de alcanzar el reconocimiento que conseguiría con el paso del tiempo. La participante era Mary Carter, una actriz y estudiante de animación por computadora que había expresado su interés por los hombres atractivos y los buenos masajes de pies. El joven aspirante a actor decidió incorporar ese detalle a su estrategia para conquistarla.

Durante su presentación, Hamm describió cómo sería una cita con él: una comida fabulosa, una conversación igualmente fabulosa y, para cerrar la noche, un masaje de pies. Sin embargo, su propuesta no tuvo el resultado esperado. Carter eligió a Marc, un especialista en escenas de riesgo que también competía por su atención.