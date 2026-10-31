31 de octubre de 2026 Inicio
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"Hay que estar preparado": las escalofriantes publicaciones del sospechoso de matar a su familia en Merlo

En redes sociales, Mahatma Eyvind Soihit Meza compartía imágenes de blancos de tiro y la misma pistola 9 milímetros que la Policía halló junto a su cuerpo. Creen que asesinó a su esposa y sus tres hijos antes de quitarse la vida.

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El sospechoso del crimen y compartía sus prácticas de tiro en redes sociales.

El sospechoso del crimen y compartía sus prácticas de tiro en redes sociales.

Redes sociales

El crimen descubierto el viernes en Merlo, donde un hombre mató a su familia, mujer y tres hijos, y se suicidó, reveló la historia del principal sospechoso, un ciudadano venezolano que hacía alarde de saber usar un arma. "Hay que practicar y siempre estar preparado", afirmaba en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

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Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años, está acusado de matar a Evelyn Carolina Rivero Mejías (41) y a los tres hijos de la pareja, de 10, 12 y 14 años, para luego quitarse la vida. Aparecía en redes sociales posando con armamento y accesorios de fuego y, según aseguraba, tenía destreza para la puntería.

Los investigadores creen que el venezolano asesinó a su pareja y a sus tres hijos adolescentes, con dos tiros en la cabeza, en la casa ubicada en Mercedes al 2.400 de la localidad de Mariano Acosta antes de suicidarse.

El sospechoso no solo compartía los blancos con los que practicaba tiro, sino que hablaba con sus conocidos con frases que hoy toman otra relevancia: "Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparado".

A principios de octubre, Meza subió la imagen de una pistola Sarsilmaz SAR 9 calibre 9 milímetros, la misma que hallaron entre sus piernas y con los cinco cuerpos sin vida dentro de la vivienda. La Policía llegó al lugar alertada por la empresa donde trabajaba la mujer, empleada en el área de Sistemas, ya que no respondía los mensajes y no se había presentado.

De Venezuela a la Argentina

Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años, acusado de matar a su mujer y sus tres hijos menores en su casa de Merlo, y luego suicidarse, había llegado desde Venezuela hacía más de una década. El venezolano figuraba en los registros impositivos bajo el rubro de consultoría e informática, y había tenido empleos en el sector asegurador y automotor. Sin deudas financieras aparentes, la investigación judicial intenta ahora reconstruir el contexto y los móviles que desencadenaron la tragedia.

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