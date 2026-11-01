Crecen las especulaciones en Estados Unidos: Nicki Minaj podría ser la nueva secretaria de Prensa La rapera se mostró alineada a las ideas trumpistas y fue denominada como la nueva "princesa MAGA". Si bien comenzó como un chiste, la idea comienza a agitarse cada vez más entre los republicanos. Por Agregar C5N en









Nicki Minaj, muy cercana a Donald Trump.

Donald Trump, vio como "una buena idea" la posibilidad de que Nicki Minaj se convierta en la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, luego de que integrantes de su administración sugirieran públicamente a la rapera para ocupar el cargo.

La frase que alimenta las especulaciones tuvo lugar durante The Benny Show. Ante la consulta sobre si la artista podría asumir la vocería oficial, el mandatario respondió: "Es una buena idea. Tendré que pensarlo", aunque aclaró que por el momento no existe una consideración o nombramiento formal.

Las especulaciones, igualmente, habían comenzado días antes, cuando Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca, difundió un video junto a Minaj a bordo del avión presidencial. En la grabación, la intérprete defendió la gestión de Trump, elogió su enfoque económico, su política exterior y su ritmo de trabajo.

Al publicar el video en sus redes sociales, Cheung agregó el mensaje: "Señoras y señores, creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca", posteo que la propia cantante reposteó y que cobró mayor dimensión tras los dichos del presidente.

Ladies and gentlemen, I think we may have found the new White House Press Secretary! @NICKIMINAJ pic.twitter.com/petoprxVoX — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 25, 2026 El acercamiento político de la rapera a Donald Trump Ya conocido su apodo como "princesa MAGA", su presencia cercana al presidente se suma a las crecientes apariciones de Nicki Minaj en la escena pública en respaldo al Partido Republicano.

El pasado 25 de octubre, la artista participó junto a Trump en un encuentro político en Port Huron (Michigan) como parte de la campaña para las elecciones legislativas de medio término que tendrán lugar el 3 de noviembre. Además, el puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca se encuentra libre tras la salida de Katie Zacharia en octubre. Aunque Trump se mostró receptivo ante la propuesta, también bromeó durante la entrevista sugiriendo que el propio periodista Benny Johnson podría ocupar el lugar.