¿La primera polémica del Superclásico? Martínez Quarta fue expulsado por una insólita falta a Miguel Merentiel En apenas 9 minutos del primer tiempo, el defensor de River cometió agarró al delantero de Boca al borde del área. Ramírez necesitó la intervención del VAR para luego mostrarle la tarjeta roja. Por Agregar C5N en









Martínez Quarta tomó a Merentiel cuando se iba solo frente al arco.

El Superclásico llegó cargado de mucha emoción como cada encuentro, pero en tan solo 9 minutos se vivió ¿la primera polémica del partido entre Boca y River?: Lucas Martínez Quarta fue expulsado luego de la intervención del VAR.

La secuencia se dio cuando el conjunto Xeneize estaba en ataque cerca del círculo central en su propio campo de juego tras una recuperación de Leandro Lozano, quien terminó cediéndole la pelota a Santiago Ascacibar.

El ex – Estudiantes vio correr al vacío a su compañero Miguel Merentiel y le metió un pase en profundidad a La Bestia quien intentó girar para zafar del Chino, pero éste, para evitar que se vaya mano a mano con Santiago Beltrán, lo agarró desde atrás cometiéndolo una insólita falta al borde del área grande.

Si bien todo el equipo e hincada local pidió falta, Nicolás Ramírez no la cobró en primera instancia y se requirió de la intervención del VAR: el árbitro cobró la falta y le mostró la tarjeta roja al exdefensor de la Selección argentina.

¡MALAS NOTICIAS PARA RIVER EN EL ARRANQUE DEL SUPERCLÁSICO! LUCAS MARTÍNEZ QUARTA SE FUE EXPULSADO POR ESTE AGARRÓN A MERENTIEL.



El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/juiK98KW5p — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026 Frente a este contratiempo en los primeros minutos de juego en el choque correspondiente a la 15° fecha del Torneo Clausura, Leonardo Ponzio se vio obligado a hacer el primer cambio del partido: sacó al delantero Lucas Beltrán para el ingreso de Lautaro Rivero.