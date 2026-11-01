1 de noviembre de 2026 Inicio
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¿La primera polémica del Superclásico? Martínez Quarta fue expulsado por una insólita falta a Miguel Merentiel

En apenas 9 minutos del primer tiempo, el defensor de River cometió agarró al delantero de Boca al borde del área. Ramírez necesitó la intervención del VAR para luego mostrarle la tarjeta roja.

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Martínez Quarta tomó a Merentiel cuando se iba solo frente al arco.

Martínez Quarta tomó a Merentiel cuando se iba solo frente al arco.

El Superclásico llegó cargado de mucha emoción como cada encuentro, pero en tan solo 9 minutos se vivió ¿la primera polémica del partido entre Boca y River?: Lucas Martínez Quarta fue expulsado luego de la intervención del VAR.

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La secuencia se dio cuando el conjunto Xeneize estaba en ataque cerca del círculo central en su propio campo de juego tras una recuperación de Leandro Lozano, quien terminó cediéndole la pelota a Santiago Ascacibar.

El ex – Estudiantes vio correr al vacío a su compañero Miguel Merentiel y le metió un pase en profundidad a La Bestia quien intentó girar para zafar del Chino, pero éste, para evitar que se vaya mano a mano con Santiago Beltrán, lo agarró desde atrás cometiéndolo una insólita falta al borde del área grande.

Si bien todo el equipo e hincada local pidió falta, Nicolás Ramírez no la cobró en primera instancia y se requirió de la intervención del VAR: el árbitro cobró la falta y le mostró la tarjeta roja al exdefensor de la Selección argentina.

Frente a este contratiempo en los primeros minutos de juego en el choque correspondiente a la 15° fecha del Torneo Clausura, Leonardo Ponzio se vio obligado a hacer el primer cambio del partido: sacó al delantero Lucas Beltrán para el ingreso de Lautaro Rivero.

La nueva falta de Martínez Quarta que deja a River con uno menos en el primer tiempo

Esta no es la primera vez que Lucas Martínez Quarta deja a River con un jugador menos en los primeros minutos de juego: la anterior había sido durante el empate con Blooming del pasado abril por la Copa Sudamericana.

En total, es la quinta vez que el Chino se va expulsado vistiendo la camiseta del Millonario, pero esta es la segunda en el año. Los antecedentes son un triunfo ante Aldosivi en 2018, el duelo con Inter por el Mundial de Clubes, una visita a Estudiantes en septiembre de 2025 y el conjunto boliviano.

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