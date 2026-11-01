1 de noviembre de 2026 Inicio
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Boca pisa fuerte y le gana 1-0 a River, que sufre con uno menos en la Bombonera

Lautaro Di Lollo abrió el marcador de cabeza en el primer tiempo. Lucas Martínez Quarta fue expulsado en el Millonario tras una infracción sobre Miguel Merentiel. El Xeneize busca volver a ser el líder de la tabla anual y los de Leonardo Ponzio pretenden acercarse a la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Nicolás Panni
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Nicolás Panni
Lautaro Blanco

Lautaro Blanco, un jugador clave en Boca.

Boca y River se enfrentan en la Bombonera.

Boca y River se enfrentan en la Bombonera.

C5N

Boca le gana 1-0 a River en la Bombonera por el Superclásico, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El gol fue convertido por Lautaro Di Lollo de cabeza en el primer tiempo y el Millonario juega con un futbolista menos desde los 10 minutos Lucas Martínez Quarta fue expulsado por una infracción sobre el delantero Miguel Merentiel.

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El Xeneize busca el triunfo para recuperar el liderazgo de la tabla anual y acercarse a la punta de la Zona A, mientras que el Millonario pretende la victoria con el objetivo de arrimarse a la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027 mediante la general. El árbitro principal es Nicolás Ramírez y Silvio Trucco se encuentra a cargo del VAR.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena tuvo la primera chance después de que Lautaro Blanco lanzara un centro hacia Miguel Merentiel que el delantero uruguayo no aprovechó ya que su intento fue débil y el arquero Santiago Beltrán atrapó la pelota.

En tanto, Martínez Quarta recibió la tarjeta roja directa luego de un agarrón sobre Merentiel que había pasado inadvertido por Ramírez, aunque después el árbitro revisó la jugada en el VAR y expulsó al central a los 10 minutos ya que el uruguayo se dirigía mano a mano hacia el arco de Santiago Beltrán. Luego, Leandro Paredes probó de afuera con el tiro libre y el arquero del Millonario despejó el peligro.

En este marco, el entrenador Leonardo Ponzio resignó a un delantero ya que Lucas Beltrán salió en reemplazo de Lautaro Rivero para reforzar la zona defensiva por la expulsión de Martínez Quarta.

Arruabarrena dispuso que Blanco regrese al equipo titular en reemplazo de Malcom Braida ya que el ex Rosario Central se consolidó como una pieza clave en el lateral izquierdo y que Sebastián Villa juegue en lugar de Alan Velasco, después del agónico triunfo 1-0 sobre Independiente en Avellaneda.

En tanto, el arquero Álvaro Montero, los defensores Leandro Lozano y Facundo Herrera y el delantero Leonel Flores disputan su primer partido en el Xeneize contra River.

Por su parte, el DT del conjunto de Núñez, Leonardo Ponzio, resolvió que Lucas Martínez Quarta regrese a la zaga central por Lautaro Rivero luego de que cumpliera la fecha de suspensión, mientras que además Marcos Acuña reemplaza a Francisco Ortega como lateral izquierdo tras recuperarse de una lesión y Lucas Silva a Aníbal Moreno en la mitad de la cancha debido a una discopatía lumbar del ex Racing, después de la victoria 1-0 sobre la Academia en el Monumental.

Con la formación titular, el defensor Nicolás Otamendi, los mediocampistas Silva, Tobías Andrada y Thiago Almada y el delantero Ángel Correa juegan su primer Superclásico.

El equipo de La Ribera pretende los tres puntos para superar a Rosario Central en la tabla anual y volver a ubicarse como puntero a falta de la última fecha para que finalice la fase regular. En tanto, los de Núñez apuntan al triunfo para situarse a dos puntos de los puestos de acceso a la próxima Copa Libertadores a través de la general.

Boca vs. River, por el Superclásico: formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
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