30 de octubre de 2026 Inicio
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Conmoción en Merlo: hallaron muertos a una pareja y sus tres hijos dentro de una casa

Se trata de una familia venezolana que residía en Argentina. La principal hipótesis es un homicidio seguido de suicidio, aunque la fiscalía a cargo debe determinar cómo ocurrió.

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Mercedes al 2400

Mercedes al 2400, dónde fueron encontrados los cuerpos sin vida de la familia venezolana, en Merlo. 

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Una pareja y sus tres hijos menores fueron hallados muertos este viernes en una casa de Mariano Acosta, Merlo, luego de que la Policía recibiera un aviso por la falta de contacto con la mujer, mientras la Justicia investiga si el hombre asesinó a los otros integrantes y luego se quitó la vida.

El episodio tuvo lugar en el albergue transitorio Tú y Yo.
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El aviso llevó a efectivos de la Comisaría 6ª de Merlo hasta el inmueble de la calle Mercedes al 2400. Como nadie respondió a los llamados, los agentes consultaron a la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, que autorizó el ingreso a la propiedad para revisar el interior de la vivienda.

En una de las habitaciones, los policías encontraron los cuerpos de los cinco integrantes del grupo familiar, todos con distintas lesiones, y observaron un arma de fuego entre las piernas del hombre, un dato que quedó bajo análisis de los peritos de Policía Científica que trabajaron en el lugar.

Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Qué se sabe sobre la investigación por las cinco muertes en Merlo

La fiscalía interviniente ordenó las tareas de rigor y la recolección de pruebas para reconstruir la secuencia de los hechos. El expediente quedó caratulado como "averiguación de causales de muerte" y, por ahora, no hay una conclusión oficial sobre qué ocurrió con cada una de las víctimas dentro de la casa.

Los primeros indicios sostienen la hipótesis de un homicidio seguido de suicidio, aunque esa posibilidad deberá ser contrastada con las pericias y el resto de las medidas de prueba, ya que la fiscalía busca establecer la mecánica del episodio y las circunstancias previas al hallazgo, sin descartar otras líneas hasta completar los estudios.

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