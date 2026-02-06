Escándalo en Masterchef: aseguran que la relación entre Ian Lucas y el Chino Leunis está terminada La interna en el reality de Telefe tendría que ver con los "privilegios" del joven, a quien se relacionó con Evangelina Anderson, que pesarían más que la trayectoria del conductor. + Seguir en







Las internas entre los participantes del reality trascendieron del set de grabación. Redes sociales

La relación entre el influencer Ian Lucas y el conductor Leandro "Chino" Leunis estaría "quebrada", después de una serie de diferencias y críticas mutuas que se dieron durante la convivencia de los dos participantes en MasterChef Celebrity.

Trascendió que las peleas tienen que ver con la diferencia de trayectorias entre el periodista y el novato: el primero tendría celos del "mediático", que consiguió una mayor exposición a partir de su presunto romance con Evangelina Anderson.

Según se conoció, el youtuber y el conductor tienen roces continuos en las grabaciones que trascendieron por afuera del juego, supuestamente por los "privilegios" que tiene uno respecto del otro.

Embed En #Intrusos confirman que al Chino Leunis le molesta el protagonismo de Ian Lucas en #MasterchefCelebrity: “es celos, envidia, le molesta la presencia de Ian Lucas”. pic.twitter.com/GbGqvLX92T — Real Time (@RealTimeRating) February 6, 2026 La panelista Paula Varela contó en Intrusos, en América, que el locutor está cansado del influencer porque "siempre gana él", situación que le tiene "hinchadas las pelotas", según las palabras de la periodista.