Escándalo en Masterchef: aseguran que la relación entre Ian Lucas y el Chino Leunis está terminada

La interna en el reality de Telefe tendría que ver con los "privilegios" del joven, a quien se relacionó con Evangelina Anderson, que pesarían más que la trayectoria del conductor.

Las internas entre los participantes del reality trascendieron del set de grabación.

Las internas entre los participantes del reality trascendieron del set de grabación.

Redes sociales

La relación entre el influencer Ian Lucas y el conductor Leandro "Chino" Leunis estaría "quebrada", después de una serie de diferencias y críticas mutuas que se dieron durante la convivencia de los dos participantes en MasterChef Celebrity.

La actriz dejó en claro que la relación se apoya en el afecto, la cercanía y una historia compartida.
Sofía Gala aclaró los rumores que la vinculaban con Fito Páez y dejó todo a la vista: ¿están en pareja?

Trascendió que las peleas tienen que ver con la diferencia de trayectorias entre el periodista y el novato: el primero tendría celos del "mediático", que consiguió una mayor exposición a partir de su presunto romance con Evangelina Anderson.

Según se conoció, el youtuber y el conductor tienen roces continuos en las grabaciones que trascendieron por afuera del juego, supuestamente por los "privilegios" que tiene uno respecto del otro.

La panelista Paula Varela contó en Intrusos, en América, que el locutor está cansado del influencer porque "siempre gana él", situación que le tiene "hinchadas las pelotas", según las palabras de la periodista.

Desde el interior del programa filtraron un nuevo episodio que tuvo a Ian como protagonista. El joven recibió una medalla por un beneficio obtenido y todos los participantes aplaudieron menos el Chino, lo que fue advertido por los demás. Ahora resta ver qué parte de toda la secuencia decidió poner al aire la producción del certamen de cocina.

