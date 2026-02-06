Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de febrero

En un mes marcado por las bajas, el oficial cotiza $1.413,12 para la compra y $1.463,64 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial cotiza a $$1.413,12 para la compra y $1.463,64 para la venta en el Banco Nación en el último día de la semana , luego de una semana de bajas marcada por la estabilidad. Mientras que, el dólar blue se vende a $1.440.

Sin cambios abruptos en su cotización, el dólar volvió a bajar este jueves

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade , con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

Esto se da en medio del pago del Gobierno de u$s832 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio de los vencimientos de deuda de febrero en medio de la llegada de una misión técnica del organismo al país. De esta manera, las reservas internacionales del Banco Central bajaron a los u$s44.750 millones.

El Banco Central informó que compró u$s126 millones este jueves, aunque las reservas cayeron a los u$s44.750 millones debido al pago al organismo encabezado por su titular, Kristalina Georgieva. La adquisición se trató de la más alta desde el 14 de enero, cuando la entidad presidida por Santiago Bausili sumó u$s187 millones.

El dólar oficial cotiza a $1.413,12 para la compra y $1.463,64 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.434.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.502,47. Mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.459,05.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.455.