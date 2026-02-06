IR A
IR A

Una serie de comedia y fantasía estrenó su nueva temporada en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

Esta producción sigue siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan entretenimiento ideal para maratonear.

Las nuevas incorporaciones en Netflix que te sorprenderán

Las nuevas incorporaciones en Netflix que te sorprenderán

Freepik.

La plataforma de streaming Netflix renovó su catálogo con el regreso de una de las series de comedia y fantasía más esperadas por los suscriptores, que acaba de estrenar nueva temporada y rápidamente se ubicó entre los contenidos más vistos a nivel global. La producción combina humor, aventuras y elementos sobrenaturales que conquistaron a millones de espectadores desde su lanzamiento.

El estreno de Netflix que ya fue nominado en los Oscars.
Te puede interesar:

Esta historia combina amor y tragedia, fue un gran estreno de Netflix y está nominada a mejor película de Los Oscars: como se llama

Con episodios que equilibran situaciones absurdas, personajes entrañables y un universo lleno de magia y misterio, la serie volvió a captar la atención del público que esperaba la continuación de la historia. El estreno generó un fuerte movimiento en redes sociales y se convirtió en una de las recomendaciones más repetidas dentro de la plataforma.

Sinopsis de Fantasmas, la serie que tiene nueva temporada en Netflix

fantasmas.jpg

La historia sigue a una pareja joven, Samantha y Jay, que hereda una imponente pero deteriorada mansión en el campo con la idea de transformarla en un hotel de lujo.

Todo cambia luego de un accidente que deja a Samantha al borde de la muerte y le otorga la capacidad de ver y escuchar a los antiguos habitantes de la casa: un grupo variado de fantasmas de distintas épocas que permanece atrapado allí desde su fallecimiento.

El eje central de la serie se apoya en la convivencia obligada entre los vivos y estos espíritus, entre los que aparecen un líder tribal nativo americano, una cantante de jazz de los años 20, un militar de la Revolución y un corredor de bolsa de los 90.

Tráiler de Fantasmas

Embed - 'Ghosts' First Look Trailer | New Comedy This Fall

Reparto de Fantasmas

  • Rose McIver como Samantha Arondekar
  • Utkarsh Ambudkar como Jay Arondekar
  • Brandon Scott Jones como Isaac Higgintoot
  • Richie Moriarty como Pete Martino
  • Danielle Pinnock como Alberta Haynes
  • Asher Grodman como Trevor Lefkowitz
  • Sheila Carrasco como Susan "Flower" Montero
  • Devan Chandler Long como Thorfinn:
  • Rebecca Wisocky como Hetty Woodstone
  • Román Zaragoza como Sasappis
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sullivans Crossing es una serie dramática basada en las novelas de Robyn Carr, centrada en Maggie Sullivan (Morgan Kohan), una neurocirujana que regresa a su hogar en Nueva Escocia para escapar de crisis personales. 
play

Cuál es la trama de Sullvian's Crossing, la serie que sorprendió en Netflix y es furor

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2017 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de Invierno con la realeza.
play

Invierno con la realeza es la película romántica que llegó a Netflix y es furor: de qué se trata

Llegó a la gran N roja.
play

La Ciudad de los Sueños llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia: de qué se trata

Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.
play

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

¿Cuál es la película oriental que la está rompiendo en el streaming de la n roja?.
play

Misterio, acción y una hora y media para no pararse del sillón: cual es la película oriental que la está rompiendo en Netflix

Las actuaciones se destacan por su naturalidad y por la forma en que transmiten silencios, miradas y emociones contenidas.
play

Esta película aborda el paso del tiempo de una manera especial y es tendencia en Netflix: te hará emocionar hasta las lágrimas

últimas noticias

El actor participó de Los Simuladores y otras importantes ficciones nacionales.

Murió un reconocido actor de Los Simuladores, Rincón de Luz y Los Roldán

Hace 17 minutos
La conductora explicó que desconoce el origen de la deuda millonaria.

Wanda Nara pagó una fortuna para saldar sus multas de tránsito: cuál fue la cifra millonaria

Hace 43 minutos
Un experto en longevidad reveló qué bebida hay que tomar antes del café para reducir el impacto

Un experto en longevidad reveló qué bebida hay que tomar antes del café para reducir el impacto

Hace 43 minutos
Esta infracción es la más alta en Buenos Aires.

Esta es la infracción que en Buenos Aires tiene una multa que supera los 3 millones de pesos

Hace 45 minutos
La lesión muscular de un jugador pone en duda su presencia en el duelo internacional.

A semanas de la Finalissima, la Selección argentina recibió una pésima noticia

Hace 48 minutos