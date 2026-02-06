Una serie de comedia y fantasía estrenó su nueva temporada en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama Esta producción sigue siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan entretenimiento ideal para maratonear. + Seguir en







La plataforma de streaming Netflix renovó su catálogo con el regreso de una de las series de comedia y fantasía más esperadas por los suscriptores, que acaba de estrenar nueva temporada y rápidamente se ubicó entre los contenidos más vistos a nivel global. La producción combina humor, aventuras y elementos sobrenaturales que conquistaron a millones de espectadores desde su lanzamiento.

Con episodios que equilibran situaciones absurdas, personajes entrañables y un universo lleno de magia y misterio, la serie volvió a captar la atención del público que esperaba la continuación de la historia. El estreno generó un fuerte movimiento en redes sociales y se convirtió en una de las recomendaciones más repetidas dentro de la plataforma.

Sinopsis de Fantasmas, la serie que tiene nueva temporada en Netflix fantasmas.jpg La historia sigue a una pareja joven, Samantha y Jay, que hereda una imponente pero deteriorada mansión en el campo con la idea de transformarla en un hotel de lujo.

Todo cambia luego de un accidente que deja a Samantha al borde de la muerte y le otorga la capacidad de ver y escuchar a los antiguos habitantes de la casa: un grupo variado de fantasmas de distintas épocas que permanece atrapado allí desde su fallecimiento.

El eje central de la serie se apoya en la convivencia obligada entre los vivos y estos espíritus, entre los que aparecen un líder tribal nativo americano, una cantante de jazz de los años 20, un militar de la Revolución y un corredor de bolsa de los 90.

Tráiler de Fantasmas Embed - 'Ghosts' First Look Trailer | New Comedy This Fall Reparto de Fantasmas Rose McIver como Samantha Arondekar

Utkarsh Ambudkar como Jay Arondekar

Brandon Scott Jones como Isaac Higgintoot

Richie Moriarty como Pete Martino

Danielle Pinnock como Alberta Haynes

Asher Grodman como Trevor Lefkowitz

Sheila Carrasco como Susan "Flower" Montero

Devan Chandler Long como Thorfinn:

Rebecca Wisocky como Hetty Woodstone

Román Zaragoza como Sasappis