Las nuevas incorporaciones en Netflix que te sorprenderán
La plataforma de streaming Netflix renovó su catálogo con el regreso de una de las series de comedia y fantasía más esperadas por los suscriptores, que acaba de estrenar nueva temporada y rápidamente se ubicó entre los contenidos más vistos a nivel global. La producción combina humor, aventuras y elementos sobrenaturales que conquistaron a millones de espectadores desde su lanzamiento.
Con episodios que equilibran situaciones absurdas, personajes entrañables y un universo lleno de magia y misterio, la serie volvió a captar la atención del público que esperaba la continuación de la historia. El estreno generó un fuerte movimiento en redes sociales y se convirtió en una de las recomendaciones más repetidas dentro de la plataforma.
Sinopsis de Fantasmas, la serie que tiene nueva temporada en Netflix
La historia sigue a una pareja joven, Samantha y Jay, que hereda una imponente pero deteriorada mansión en el campo con la idea de transformarla en un hotel de lujo.
Todo cambia luego de un accidente que deja a Samantha al borde de la muerte y le otorga la capacidad de ver y escuchar a los antiguos habitantes de la casa: un grupo variado de fantasmas de distintas épocas que permanece atrapado allí desde su fallecimiento.
El eje central de la serie se apoya en la convivencia obligada entre los vivos y estos espíritus, entre los que aparecen un líder tribal nativo americano, una cantante de jazz de los años 20, un militar de la Revolución y un corredor de bolsa de los 90.
Tráiler de Fantasmas
