El abogado de Agostina Páez apuntó contra la Policía brasileña: "Se extralimitaron al mostrar sus imágenes"

Sebastián Robles, quien representa a la influencer argentina acusada de realizar gestos racistas en Río de Janeiro, cuestionó la campaña contra el racismo en la que utilizaron la foto de la joven. "Viola toda la objetividad de la investigación", afirmó.

La joven argentina se encuentra en Brasil con tobillera electrónica y no puede salir de ese país hasta tanto se resuelva su situación judicial.

El abogado de Agostina Páez, Sebastián Robles , dio detalles sobre el avance de la causa luego de que la Justicia de Brasil diera marcha atrás con el pedido de prisión común para la argentina, imputada por realizar gestos racistas en un local de Río de Janeiro, y acusó a la Policía brasileña de "extralimitarse" al usar la foto de la joven para una campaña contra el racismo.

En una entrevista exclusiva con C5N, el representante legal de Páez conversó con Diego Brancatelli y el equipo de Tarde a Tarde y se refirió a la publicación que la Policía Civil hizo en su cuenta oficial de Instagram. "La Policía se extralimita al mostrar el video con imágenes de ella y viola toda la objetividad de la investigación, del debido proceso, principios constitucionales y derechos internacionales que engloban", señaló Robles.

En línea con la denuncia, el abogado explicó que su equipo presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intercedan con una "medida precautoria" en pos de regular la utilización de imágenes de la acusada , quien, según argumentó, ya se encuentra sobreexpuesta a raíz de la viralización del video por el cual fue imputada.

Agostina Páez recibió una buena noticia durante este viernes, ya que se revocó el pedido de cárcel común. " El juez ordenó la liberación de Agostina ", explicó Robles, pero agregó una aclaración: "Puede estar en su departamento y tiene libre circulación. Pero no puede salir del país hasta tanto avance el proceso penal, que recién está comenzando ".

Luego de la presentación de dos habeas corpus por parte de la defensa, la Justicia brasileña cedió y redujo la dureza de la acusación. "Consideramos que era desproporcionada la medida. Que no se ajustaba a derecho, ya que Agostina desde el primer día se ha sometido al proceso, ha sido notificada la comisaría. Es decir que no existía razonabilidad jurídica ni material para agravar la medida como para pedir una detención efectiva" , sentenció el representante.

En cuanto al tiempo que llevará la causa, el abogado fue claro y sostuvo que la joven deberá tener paciencia. "Veremos cómo va avanzando el proceso. El sistema procesal de Brasil es muy lento. Por lo menos, para que avance puede demorar como mínimo 90 días", precisó. En esa línea, se explayó sobre el estado de ánimo de Páez durante las horas previas a recibir la confirmación de que no irá a la cárcel: "Estaba muy preocupada. Angustiada, llorando, sin palabras", cerró.

Así llegaba Agostina Páez a la comisaría

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por actos racistas contra personal de un local de comidas, fue trasladada este viernes a una comisaría en la ciudad de Río de Janeiro.

Embed Así trasladaban a Agostina Paez, la abogada detenida en Brasil



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/NAFVUXqJ9K — C5N (@C5N) February 6, 2026

La situación de Páez, quien al momento de recibir la denuncia se encontraba de vacaciones en la ciudad costera, se complicó a partir de la decisión de un fiscal, que sugirió trasladarla a cárcel común era un castigo más ejemplar porque la tobillera electrónica con la que estaba en su departamento "era poco".

Los abogados lograron revertir la situación y lograr una prisión domiciliaria, con el uso de tobillera electrónica, para la influencer. El delito, caratulado como "injuria racial" para la Justicia de Brasil, tiene una pena de 2 a 5 años.