6 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El abogado de Agostina Páez apuntó contra la Policía brasileña: "Se extralimitaron al mostrar sus imágenes"

Sebastián Robles, quien representa a la influencer argentina acusada de realizar gestos racistas en Río de Janeiro, cuestionó la campaña contra el racismo en la que utilizaron la foto de la joven. "Viola toda la objetividad de la investigación", afirmó.

Por

La joven argentina se encuentra en Brasil con tobillera electrónica y no puede salir de ese país hasta tanto se resuelva su situación judicial. 

Captura de video
Te puede interesar:

Brasil: la abogada Agostina Páez no irá a cárcel común, pero seguirá usando tobillera electrónica

En una entrevista exclusiva con C5N, el representante legal de Páez conversó con Diego Brancatelli y el equipo de Tarde a Tarde y se refirió a la publicación que la Policía Civil hizo en su cuenta oficial de Instagram. "La Policía se extralimita al mostrar el video con imágenes de ella y viola toda la objetividad de la investigación, del debido proceso, principios constitucionales y derechos internacionales que engloban", señaló Robles.

En línea con la denuncia, el abogado explicó que su equipo presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intercedan con una "medida precautoria" en pos de regular la utilización de imágenes de la acusada, quien, según argumentó, ya se encuentra sobreexpuesta a raíz de la viralización del video por el cual fue imputada.

Agostina Paez racismo Brasil enero 2026

Agostina Páez recibió una buena noticia durante este viernes, ya que se revocó el pedido de cárcel común. "El juez ordenó la liberación de Agostina", explicó Robles, pero agregó una aclaración: "Puede estar en su departamento y tiene libre circulación. Pero no puede salir del país hasta tanto avance el proceso penal, que recién está comenzando".

Luego de la presentación de dos habeas corpus por parte de la defensa, la Justicia brasileña cedió y redujo la dureza de la acusación. "Consideramos que era desproporcionada la medida. Que no se ajustaba a derecho, ya que Agostina desde el primer día se ha sometido al proceso, ha sido notificada la comisaría. Es decir que no existía razonabilidad jurídica ni material para agravar la medida como para pedir una detención efectiva", sentenció el representante.

En cuanto al tiempo que llevará la causa, el abogado fue claro y sostuvo que la joven deberá tener paciencia. "Veremos cómo va avanzando el proceso. El sistema procesal de Brasil es muy lento. Por lo menos, para que avance puede demorar como mínimo 90 días", precisó. En esa línea, se explayó sobre el estado de ánimo de Páez durante las horas previas a recibir la confirmación de que no irá a la cárcel: "Estaba muy preocupada. Angustiada, llorando, sin palabras", cerró.

Así llegaba Agostina Páez a la comisaría

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por actos racistas contra personal de un local de comidas, fue trasladada este viernes a una comisaría en la ciudad de Río de Janeiro.

Embed

La situación de Páez, quien al momento de recibir la denuncia se encontraba de vacaciones en la ciudad costera, se complicó a partir de la decisión de un fiscal, que sugirió trasladarla a cárcel común era un castigo más ejemplar porque la tobillera electrónica con la que estaba en su departamento "era poco".

Los abogados lograron revertir la situación y lograr una prisión domiciliaria, con el uso de tobillera electrónica, para la influencer. El delito, caratulado como "injuria racial" para la Justicia de Brasil, tiene una pena de 2 a 5 años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Agostina Páez fue detenida en Brasil por realizar gestos racistas. 

Así trasladaban a la comisaría a Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por racismo

Agostina Páez es una reconocida influencer.

Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil, será alojada en una cárcel común

play

El drama del papá de Agostina, la abogada detenida en Brasil: "Recibe amenazas constantemente"

Agostina Páez deberá afrontar prisión preventiva.

La Justicia de Brasil ordenó la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racista

La perra vivía hace una década en una playa al cuidado del vecindario. 

Justicia por Orelha: el asesinato de un perro que movilizó a todo Brasil

play

Por la crisis, cada vez más argentinos cruzan a trabajar a Brasil

Rating Cero

La modelo compartió su nueva dinámica familiar con la llegada de la beba.

Pura ternura: Cami Homs compartió las primeras fotos de Aitana, su hija con José "Principito" Sosa

La mediática hizo un descargo contra la envida hacia sus colegas.

"Pura envidia": Graciela Alfano paralizó las redes con un mensaje para sus colegas

El actor participó de Los Simuladores y otras importantes ficciones nacionales.

Murió un reconocido actor de Los Simuladores, Rincón de Luz y Los Roldán

La conductora explicó que desconoce el origen de la deuda millonaria.

Wanda Nara pagó una fortuna para saldar sus multas de tránsito: cuál fue la cifra millonaria

Las nuevas incorporaciones en Netflix que te sorprenderán
play

Una serie de comedia y fantasía estrenó su nueva temporada en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

Las internas entre los participantes del reality trascendieron del set de grabación.

Escándalo en Masterchef: aseguran que la relación entre Ian Lucas y el Chino Leunis está terminada

últimas noticias

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 7 de febrero

Hace 21 minutos
La primera Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista fue el 1 de febrero de 2025.

Organizaciones LBGTIQ+ convocan a la segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista

Hace 25 minutos
El sospechoso fue detenido con los datos que aportaron otras víctimas al 911.

Miramar: detuvieron al hombre que violó a una adolescente en la zona del muelle

Hace 53 minutos
Mediante una orden ejecutiva, Trump sumó 80.000 toneladas de carne a la cuota argentina.

Donald Trump firmó un decreto que quintuplica la cuota de importación de carne argentina

Hace 1 hora
La modelo compartió su nueva dinámica familiar con la llegada de la beba.

Pura ternura: Cami Homs compartió las primeras fotos de Aitana, su hija con José "Principito" Sosa

Hace 1 hora