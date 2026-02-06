6 de febrero de 2026 Inicio
El hombre que mejor conoció al Papa Francisco reveló por qué nunca visitó Argentina

El sacerdote Guillermo Karcher fue el confidente de Jorge Bergoglio durante tres décadas, desde su arzobispado en la Catedral Metropolitana hasta su liderazgo al frente de la Iglesia Católica. "Hay una prioridad que lo cambió todo", contó.

El colaborador remarcó que Francisco priorizó las periferias del mundo y los conflictos globales.

El misterio de por qué Francisco nunca visitó la Argentina durante su papado fue finalmente revelado por uno de los hombres más cercanos al recordado pontícife argentino. "Hay una prioridad que lo cambió todo", contó.

El sacerdote Guillermo Karcher fue el confidente de Jorge Bergoglio durante más de tres décadas, desde su arzobispado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires hasta su período al frente del Vaticano. "Durante 33 años, que son los años que estoy en Roma, estuvo siempre presente en mi vida", afirmó.

Karcher, uno de los colaboradores más cercanos de Francisco, habló en Radio Zónica y aseguró que el Sumo Pontífice no retornó al país por una "razón universal", y no por algún enojo o falta de afecto. "Me tuvieron 76 años, ahora me toca servir al mundo", le dijo una vez Bergoglio.

Esa postura fue la que mantuvo al líder de la Iglesia Católica lejos de su país de origen. El vínculo con su colaborador empezó en 1992, cuando Karcher fue designado maestro de ceremonias en la Catedral Metropolitana, coincidiendo con la llegada de Bergoglio como obispo, y siguió con el papado.

Qué dijo Francisco sobre su visita a la Argentina

Francisco explicó en diversas ocasiones que no visitó Argentina, principalmente, porque nunca se dieron las "condiciones apropiadas", dando a entender que había un escenario político polarizado. Además, manifestó la necesidad de priorizar viajes a lugares con mayor necesidad de su presencia.

