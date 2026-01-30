Violaron a una menor en Miramar: un hombre la atacó a la salida de un boliche La víctima de 15 años, que estaba junto a un conocido, fue amenazada por un hombre armado que los llevó hasta la playa para abusarla sexualmente. No hay ningún detenido. Por + Seguir en







Buscan alguna imagen del sospechoso en las cámaras de seguridad del lugar. C5N

Una menor de 15 años denunció que fue violada en la localidad de Miramar por un hombre que la atacó a la salida del boliche al que había ido a bailar, a metros de la playa.

Según el testimonio de la víctima, el hecho ocurrió este viernes a la madrugada, cuando salió de un local bailable ubicado en calle 37 y la Costanera con un chico que conoció en el lugar. En ese momento fueron interceptados por un hombre que los obligó a ir hacia el mar, amenazándolos con un arma blanca.

En el programa El Diario, en C5N, la cronista Jimena Paternoster detalló que el episodio terminó con los dos jóvenes atados de pies y manos. El hombre los apuntó con un arma blanca y, aprovechando la situación de vulnerabilidad, violó a la adolescente de 15 años.

Ella estaba de vacaciones, había llegado desde Buenos Aires, y el chico es oriundo de Miramar. Según la Policía Científica, el sospechoso se ocultó en el centro de la ciudad balnearia, donde no lo pudieron captar las cámaras de seguridad que están sobre la costanera.