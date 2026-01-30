30 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Violaron a una menor en Miramar: un hombre la atacó a la salida de un boliche

La víctima de 15 años, que estaba junto a un conocido, fue amenazada por un hombre armado que los llevó hasta la playa para abusarla sexualmente. No hay ningún detenido.

Por

Buscan alguna imagen del sospechoso en las cámaras de seguridad del lugar.

C5N

Una menor de 15 años denunció que fue violada en la localidad de Miramar por un hombre que la atacó a la salida del boliche al que había ido a bailar, a metros de la playa.

Un grupo de artistas realizó donaciones para los incendios en Chubut.
Te puede interesar:

Incendios en Chubut: Cazzu, Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea realizaron donaciones para combatir el fuego

Según el testimonio de la víctima, el hecho ocurrió este viernes a la madrugada, cuando salió de un local bailable ubicado en calle 37 y la Costanera con un chico que conoció en el lugar. En ese momento fueron interceptados por un hombre que los obligó a ir hacia el mar, amenazándolos con un arma blanca.

En el programa El Diario, en C5N, la cronista Jimena Paternoster detalló que el episodio terminó con los dos jóvenes atados de pies y manos. El hombre los apuntó con un arma blanca y, aprovechando la situación de vulnerabilidad, violó a la adolescente de 15 años.

Ella estaba de vacaciones, había llegado desde Buenos Aires, y el chico es oriundo de Miramar. Según la Policía Científica, el sospechoso se ocultó en el centro de la ciudad balnearia, donde no lo pudieron captar las cámaras de seguridad que están sobre la costanera.

Se mantiene un intenso operativo para determinar si las imágenes pudieron captar algún rasgo del victimario, quien robó los celulares de los jóvenes y los descartó para dejarlos incomunicados y que no pudieran pedir ayuda. Si bien es una zona concurrida, todavía no fue identificado y se analizan cámaras de seguridad privada para tener datos ciertos del sospechoso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por la crisis económica: "Estamos viviendo una debacle"

El caso reveló cómo una fotografía pudo romper el blindaje del poder mafioso.

29 años sin José Luis Cabezas: el crimen que marcó al periodismo argentino

play

El duro relato de la madre de la menor abusada por un comerciante chino: "Hubo comentarios de otras chicas"

El test de alcoholemia le dio 0,56, cuando la tolerancia en la provincia de Buenos Aires para conducir es 0.

"Vengo de un asado": la insólita excusa de un Policía Federal tras dar positivo de alcoholemia

Antes de que termine febrero, la mayoría de las provincias del país comenzarán el ciclo lectivo 2026.

La canasta escolar aumentó un 26%: cuánto cuesta armar la mochila este año

Cómo afrontar el pago de una multa de tránsito: qué descuento puedo obtener y cuándo prescriben

Qué costo tiene la multa de tránsito por pasar un semáforo en rojo en Buenos Aires

Rating Cero

Evangelina Anderson, entre el amor y la soltería. 

Evangelina Anderson mandó al frente a Martín Demichelis: "Intentó volver un montón de veces"

La actriz falleció este viernes a los 71 años.
play

"Pensé que teníamos tiempo": la emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara

Esta película británica se estrenó en Netflix en 2018.
play

Netflix: dura 2 horas, se lanzó hace menos de 10 años y es una joyita que no vieron todos

Tras el reality, el cantante enfrentó conflictos contractuales que retrasaron el lanzamiento de material propio.
play

Qué fue de la vida de Francisco Benítez, cantante con tartamudez: pocos saben su vida tras ganar La Voz Argentina

Las dos amigas mantienen relaciones extramatrimoniales y se apoyan mutuamente.
play

Hoy en Netflix: la película que roza lo prohibido y tenés que ver lejos de niños

Los movimientos recientes y el cambio en la dinámica familiar terminaron por confirmar el desenlace. 

Un famoso futbolista comenzó los trámites de divorcio: ¿qué pasó?

últimas noticias

Evangelina Anderson, entre el amor y la soltería. 

Evangelina Anderson mandó al frente a Martín Demichelis: "Intentó volver un montón de veces"

Hace 8 minutos
Artemis II despegará con destino hacia la Luna.

La NASA postergó el despegue de Artemis II hacia la Luna

Hace 19 minutos
Antes de que termine febrero, la mayoría de las provincias del país comenzarán el ciclo lectivo 2026.

La canasta escolar aumentó un 26%: cuánto cuesta armar la mochila este año

Hace 51 minutos
play
La actriz falleció este viernes a los 71 años.

"Pensé que teníamos tiempo": la emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara

Hace 1 hora
Delcy anunció una amnistía general ante el Tribunal Superior de Justicia.

Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos en Venezuela

Hace 1 hora