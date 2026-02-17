Miles de vecinos de Lomas de Zamora participaron del festival solidario "Carnaval en Comunidad" Durante el evento se recolectó una gran cantidad de útiles escolares que serán donados a los niños y adolescentes que próximamente comenzarán las clases. Por + Seguir en







Miles de personas asistieron al festival solidario organizado por la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Durante este fin de semana largo sucedieron múltiples celebraciones a lo largo y ancho del país, pero una de las más importantes tuvo lugar en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde miles de vecinos asistieron al festival solidario "Carnaval en Comunidad". El evento se desarrolló en la emblemática Plaza Grigera, donde los presentes disfrutaron y bailaron al ritmo de populares bandas musicales como La Delio Valdez y Agarrate Catalina, además de comparsas locales.

"Estamos recontra contentos de haber formado parte de esta jornada en la Plaza Grigera. Fueron miles las familias de Lomas, chicos, abuelos, mamás y papás, siendo felices en comunidad", aseguró el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quien asistió al festival solidario junto a su esposa, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía.

carnaval lomas2 Durante el evento, se realizó una colecta de útiles escolares que serán donados para los niños y adolescentes para su próximo inicio de clases. "En nombre del Gobierno de la Comunidad, quiero agradecerles muy especialmente a tantos lomenses solidarios que trajeron útiles escolares para las familias que lo necesitan por el inicio de clases", señaló el jefe municipal sobre la colecta que se realizó durante el festival para acompañar a los niños y adolescentes que en pocas semanas comenzarán un nuevo ciclo lectivo.

Desde el jueves y durante todo el fin de semana largo hubo propuestas culturales con murgas de Lomas y artistas invitados en Fiorito, Santa Marta, Lamadrid, San José, Budge, y este martes en Parque Barón y Banfield. "Lomas es compartir en Comunidad", concluyó el Intendente Otermín.

En el festival solidario "Carnaval en Comunidad" también estuvieron presentes la Jefa de Gabinete de Lomas de Zamora, Sol Tischik, y la Secretaría General de la Municipalidad, Aldana Scillama.

carnaval lomas El festival tuvo importantes presencias internacionales, como La Delio Valdez y Agarrate Catalina.