El emotivo mensaje de Diego Simeone a 20 años de su retiro: "Como me enseñó mi mamá"

Las conferencias de prensa del entrenador argentino Diego Simeone nunca tienen desperdicio. El DT del Atlético de Madrid sorprende siempre ante cada respuesta y, en la previa del duelo de ida de los playoffs de la Champions League ante Brujas de Bélgica, no fue la excepción. El líder del Colchonero sorprendió a todos con un recuerdo de su madre, a 20 años de su retiro futbolístico: "Di todo el amor que tenía", expresó.

Tras su llegada al gélido invierno belga, el director técnico de 55 años recogió el guante tras la pregunta por su retiro como jugador profesional, hace exactamente 20 años y respondió: "Tengo un pensamiento, lo confirmé hace poco con mi madre ante la muerte de mi padre", comenzó a relatar el exfutbolista de Racing, Inter y Lazio, entre otros.

Embed Diego Simeone en rueda de prensa, antes del duelo de su Atlético de Madrid visitando al Brujas por Champions. pic.twitter.com/H09rfi20NJ — Pablo Vigore (@soypablovigore) February 17, 2026 "Mi mamá estaba tranquila, en paz. Le dije que por qué estaba tan tranquila. Me dijo: 'Lo di todo, todo el amor que tenía'", añadió, en un mensaje que conmovió a la sala de prensa, y continuó: "Por eso actué de la misma manera cuando dejé de jugar. No tengo esa necesidad de volver atrás y decir: 'Me gustaría jugar'. Cuando tuve que estar, estuve; cuando tuve que jugar, jugué; y cuando tuve que dar todo, lo di. A veces bien, a veces mal, siempre dando el 100%. Eso me da paz para vivir en mi vida como me enseñó mi mamá".

Enseguida, Simeone se refirió al rival de este miércoles (a las 17) y completó: "Han tenido resultados de local muy importantes. Es un equipo que sabe a lo que juega y tiene gente muy rápida arriba. Vamos a encontrar un rival que compite bien, con gente joven, experiencia en la portería y un buen capitán en el mediocampo. Tiene una presión muy buena y presión arriba. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño".

El Cholo se retiró con la camiseta de sus sueños, Racing de Avellaneda. Fue el 17 de febrero de 2006, por la quinta fecha del Clausura, cuando la Academia enfrentó a Estudiantes en la cancha de Quilmes y perdió 2-1, con goles de José Sosa y Pablo Lugüercio. Para la visita había descontado Raúl Estévez.