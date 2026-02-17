El emotivo mensaje de Diego Simeone a 20 años de su retiro: "Como me enseñó mi mamá"

17 de febrero de 2026 Inicio
En la previa del duelo de su Atlético de Madrid frente a Brujas de Bélgica por Champions League, el entrenador argentino sorprendió con una tierna anécdota de su madre en referencia a su último partido como jugador de fútbol.

El entrenador de Atlético de Madrid sorprendió con una anécdota de su mamá en plena conferencia de prensa.

Las conferencias de prensa del entrenador argentino Diego Simeone nunca tienen desperdicio. El DT del Atlético de Madrid sorprende siempre ante cada respuesta y, en la previa del duelo de ida de los playoffs de la Champions League ante Brujas de Bélgica, no fue la excepción. El líder del Colchonero sorprendió a todos con un recuerdo de su madre, a 20 años de su retiro futbolístico: "Di todo el amor que tenía", expresó.

Tras su llegada al gélido invierno belga, el director técnico de 55 años recogió el guante tras la pregunta por su retiro como jugador profesional, hace exactamente 20 años y respondió: "Tengo un pensamiento, lo confirmé hace poco con mi madre ante la muerte de mi padre", comenzó a relatar el exfutbolista de Racing, Inter y Lazio, entre otros.

"Mi mamá estaba tranquila, en paz. Le dije que por qué estaba tan tranquila. Me dijo: 'Lo di todo, todo el amor que tenía'", añadió, en un mensaje que conmovió a la sala de prensa, y continuó: "Por eso actué de la misma manera cuando dejé de jugar. No tengo esa necesidad de volver atrás y decir: 'Me gustaría jugar'. Cuando tuve que estar, estuve; cuando tuve que jugar, jugué; y cuando tuve que dar todo, lo di. A veces bien, a veces mal, siempre dando el 100%. Eso me da paz para vivir en mi vida como me enseñó mi mamá".

Enseguida, Simeone se refirió al rival de este miércoles (a las 17) y completó: "Han tenido resultados de local muy importantes. Es un equipo que sabe a lo que juega y tiene gente muy rápida arriba. Vamos a encontrar un rival que compite bien, con gente joven, experiencia en la portería y un buen capitán en el mediocampo. Tiene una presión muy buena y presión arriba. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño".

El Cholo se retiró con la camiseta de sus sueños, Racing de Avellaneda. Fue el 17 de febrero de 2006, por la quinta fecha del Clausura, cuando la Academia enfrentó a Estudiantes en la cancha de Quilmes y perdió 2-1, con goles de José Sosa y Pablo Lugüercio. Para la visita había descontado Raúl Estévez.

El último partido de Diego Simeone, en cancha de Quilmes, un 17 de febrero de 2006.

Mirá la conferencia de prensa completa de Diego Simeone en la previa del duelo de Champions

