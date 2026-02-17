Yanina Latorre admitió que engañó a su marido: "Alguna vez no me debo haber portado bien" La panelista reveló que mantuvo relaciones extramatrimoniales durante su vínculo de tres décadas con Diego Latorre y, tras el escándalo por el supuesto affaire del exjugador con Natacha Jaitt, explicó por qué prioriza seguir con su pareja. + Seguir en







Yanina Latorre habló públicamente sobre sus infidelidades. Captura de video

Yanina Latorre confesó que engañó a su marido, Diego Latorre, en una oportunidad durante sus 31 años de casados. La conductora de América TV brindó detalles de su intimidad tras recordar el sufrimiento que padeció por el affaire del comentarista con Natacha Jaitt. "Alguna vez no me debo haber portado bien", admitió al confirmar que el perdón resultó mutuo dentro de la pareja.

En el programa Intrusos, la panelista sorprendió a Rodrigo Lussich y su equipo al revelar que el periodista deportivo desconoce los pormenores de sus aventuras pasadas. "No, no, no. Se está enterando. Diego… Besito", lanzó entre risas frente a las cámaras del ciclo de espectáculos. Sin embargo, aclaró que ha confesado algún desliz a su pareja: "Diego me ha perdonado", admitió.

Embed - Yanina Latorre: “El tema es ser vivo y no dejar rastro. Alguna vez no me habré portado bien” Durante la entrevista, la mediática desmintió los rumores que la vincularon anteriormente con colegas de su esposo o figuras del ambiente artístico. "Nunca en la vida he salido con un jugador de fútbol, nunca salí con un famoso", aseguró para despejar dudas sobre su pasado. De esta manera, aclaró que sus deslices ocurrieron con personas ajenas al mundo de los medios.

Latorre reflexionó sobre la duración de su vínculo y aseguró que hoy no considera a la infidelidad como una causal directa de divorcio. Para ella, existe una diferencia fundamental entre la lealtad y un encuentro sexual casual, al cual calificó simplemente como "un polvo". Esta visión le permite sostener un proyecto de vida con el padre de sus hijos a pesar de las crisis públicas.

La conductora rechazó la idea de que su elección matrimonial responda a mandatos sociales o presiones de tipo tradicionalista. "Elijo vivir con Diego porque es mi compañero de vida, es mi todo", manifestó con firmeza para justificar su presente sentimental. Para la panelista, la deslealtad es lo único que rompe una pareja, mientras que otros errores pueden subsanarse puertas adentro del hogar.