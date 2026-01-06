6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Miles de vecinos participaron del 95° Desfile de los Reyes Magos en Lomas de Zamora

La celebración central se realizó en la Plaza Grigera, donde se impartió una bendición y los chicos y chicas saludaron y entregaron sus cartas a Gaspar, Melchor y Baltasar.

Por
Miles de vecinos participaron del tradicional desfile.

Miles de vecinos participaron del tradicional desfile.

Miles de vecinos participaron del 95° Desfile Tradicional de los Reyes Magos en Lomas de Zamora, una iniciativa conjunta del municipio con el Círculo Católico de Obreros, la Cámara Regional de Comercio e Industria local y los Bomberos Voluntarios de Lomas.

Cristina Kirchner se recupera de una operación de apendicitis.
Te puede interesar:

Cristina agradeció el apoyo de la militancia, tras la operación de apendicitis: "Me hicieron llegar su cariño"

Del masivo evento participaron el Intendente, Federico Otermín, junto a la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía. Previamente, el jefe comunal estuvo con su familia en el Desfile de Reyes que se realiza en las calles de Banfield en coordinación con la Cámara de Comercio de la ciudad.

reyes magos
El intendente Federico Otermín participó del desfile junto a su hija Sofía.

El intendente Federico Otermín participó del desfile junto a su hija Sofía.

La celebración central se realizó en la Plaza Grigera, donde el Monseñor Fernando Rodríguez impartió una bendición y los chicos y chicas saludaron y entregaron sus cartas a Gaspar, Melchor y Baltasar.

El cierre fue con un espectáculo de mapping proyectado sobre el Palacio Municipal. “No tengo palabras para explicar la emoción de ver a tantas familias reunidas, lo que vivimos fue una verdadera fiesta de la comunidad, que celebramos en paz y con el corazón lleno de gratitud”, resaltó Otermín.

reyes magos
El cierre fue con un espectáculo de mapping proyectado sobre el Palacio Municipal.

El cierre fue con un espectáculo de mapping proyectado sobre el Palacio Municipal.

“Gracias siempre a cada vecino y a cada vecina por hacer de Lomas un lugar donde encontrarnos es lo más importante”, concluyó el Intendente.

De la actividad también participaron la Jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; la Secretaria General, Aldana Scillama; la diputada provincial Eva Limone y el senador provincial, Adrián Santarelli.

Noticias relacionadas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tiene nuevo titular.

A ocho meses de escándalo del fentanilo, el Gobierno reemplazó a la titular de la ANMAT

Nahuel Gallo permanece secuestrado en Venezuela.

El Gobierno afirmó que trabaja en la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

Patricia Bullrich, senadora nacional de La Libertad Avanza.

Bullrich afirmó que se aprobará la reforma laboral pero reconoció que "hay cambios para hacer"

Cristina sostuvo que la acción genera un escenario de alta inestabilidad.

Cristina cuestionó la incursión militar de EEUU en Venezuela: "Volvió a cruzar un límite"

Cristina Kirchner recibió el alta médica. 

Le dieron el alta a Cristina Kirchner tras permanecer dos semanas internada por apendicitis

El Gobierno anunció restricciones migratorias a ciudadanos venezolanos.

El Gobierno anunció restricciones migratorias a ciudadanos de Venezuela relacionados a Maduro

Rating Cero

El actor habría comenzado una nueva relación.

Roly Serrano estaría en pareja con una compañera de trabajo y su edad llamó la atención: quién es y cuántos años tiene

Matthew Rhys y Claire Danes con actuaciones destacables en la miniserie de Netflix. 
play

Hoy en Netflix: la miniserie que se resuelve rápido pero que mantiene un suspenso infinito

Moria Casán.
play

Moria Casán, conmovida porque este año cumple 80: "Tengo una vida hermosa"

Christian Petersen recibió el alta médica.

Christian Petersen fue dado de alta tras descompensarse: "Me salvaron la vida"

Wanda NarAa publicó el mensaje y después lo borró.

Wanda Nara negó la crisis con Martín Migueles: "Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada"

Telefe venció a El Trece en el debut de Benjamín Vicuña.

Guerra por el rating: la estrategia de Telefe para eclipsar el debut de Benjamín Vicuña en El Trece

últimas noticias

Alpine mostró el primer adelanto del A526, el auto que manejará Colapinto en la Fórmula 1 2026

Alpine mostró el primer adelanto del A526, el auto que manejará Colapinto en la Fórmula 1 2026

Hace 12 minutos
El hombre fue trasladado al Hospital Central de Pilar. 

Tragedia en Pilar: discutió con su vecino por una medianera y lo mató de un tiro

Hace 16 minutos
play
Moria Casán.

Moria Casán, conmovida porque este año cumple 80: "Tengo una vida hermosa"

Hace 32 minutos
Christian Petersen recibió el alta médica.

Christian Petersen fue dado de alta tras descompensarse: "Me salvaron la vida"

Hace 39 minutos
La Copa Argentina 2026 comenzará el 18 de enero.

La Copa Argentina confirmó las fechas de los 32avos de final: cuándo debutarán Boca y River

Hace 1 hora