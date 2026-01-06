Miles de vecinos participaron del 95° Desfile de los Reyes Magos en Lomas de Zamora La celebración central se realizó en la Plaza Grigera, donde se impartió una bendición y los chicos y chicas saludaron y entregaron sus cartas a Gaspar, Melchor y Baltasar. Por + Seguir en







Miles de vecinos participaron del tradicional desfile.

Miles de vecinos participaron del 95° Desfile Tradicional de los Reyes Magos en Lomas de Zamora, una iniciativa conjunta del municipio con el Círculo Católico de Obreros, la Cámara Regional de Comercio e Industria local y los Bomberos Voluntarios de Lomas.

Del masivo evento participaron el Intendente, Federico Otermín, junto a la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía. Previamente, el jefe comunal estuvo con su familia en el Desfile de Reyes que se realiza en las calles de Banfield en coordinación con la Cámara de Comercio de la ciudad.

reyes magos El intendente Federico Otermín participó del desfile junto a su hija Sofía. La celebración central se realizó en la Plaza Grigera, donde el Monseñor Fernando Rodríguez impartió una bendición y los chicos y chicas saludaron y entregaron sus cartas a Gaspar, Melchor y Baltasar.

El cierre fue con un espectáculo de mapping proyectado sobre el Palacio Municipal. “No tengo palabras para explicar la emoción de ver a tantas familias reunidas, lo que vivimos fue una verdadera fiesta de la comunidad, que celebramos en paz y con el corazón lleno de gratitud”, resaltó Otermín.

reyes magos El cierre fue con un espectáculo de mapping proyectado sobre el Palacio Municipal. “Gracias siempre a cada vecino y a cada vecina por hacer de Lomas un lugar donde encontrarnos es lo más importante”, concluyó el Intendente.