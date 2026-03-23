Búsqueda desesperada de una mujer y sus dos hijos: están desaparecidos hace cinco días en Jujuy

Se trata de Romina Nahir Nasif, Ambar Victoria Nasif y Mario Alejandro Nasif, quienes fueron vistos por última vez el miércoles 18, pero la denuncia fue radicada dos días después.

En Jujuy buscan desesperadamente a una mujer y sus dos hijos que se encuentran desaparecidos desde hace cinco días y nada se sabe de ellos desde entonces.

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Se trata de Romina Nahir Nasif, de 27 años, Ámbar Victoria, de 4 años, y de Mario Alejandro Nasif, de apenas uno, que fueron vistos por última vez el 18 de marzo , pero que la denuncia fue radicada recién dos días después.

La denuncia la realizaron los familiares tratando de dar con el paradero de los tres e inmediatamente el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) activó una búsqueda. De acuerdo a la información que trascendió, la familia es de San Salvador.

El propio Comité solicitó la ayuda a la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a localizarlos : aquel que tenga información relevante puede comunicarse al 911, a los teléfonos particulares 388-6828607 o 388-6860239, o incluso pueden acercarse a la unidad policial más próxima.

Por el momento, no trascendieron detalles de lo que pasó en las horas previas de la desaparición de los tres, pero la Justicia no descarta ninguna hipótesis, por lo que principalmente se abocan al trabajo de trata de localizarlos sanos y salvos.

Desaparecidos Jujuy

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Inmediatamente después que la familia de la mujer radicó la denuncia, el CINDAC lanzó un alerta con la descripción de la mujer y sus dos hijos para que cualquier persona pueda reconocerlos y advertir a las autoridades.

De acuerdo con el reporte emitido, la última vez que fue vista, Romina Nahir Nasif, de aproximadamente 1,68 metros, vestía un pantalón de tipo vaquero celeste claro y zapatillas blancas.

Además, se detalló que la mujer de 27 años tiene contextura física robusta, tez blanca, cabello largo color castaño claro y ojos marrones claros. Como detalle distintivo, posee un tatuaje en la pierna derecha y utiliza anteojos.

Sobre Ámbar Victoria Nasif, la hija mayor, se detalló que mide aproximadamente 70 centímetros, de contextura delgada, tez blanca, tiene el cabello largo y ondulado color castaño claro, y ojos verdes. La última vez que fue vista llevaba unas zapatillas deportivas blancas.

Mientras que del bebé, Mario Alejandro Nasif, de alrededor de 50 centímetros de largo, es de contextura robusta, tez blanca y cabello corto color negro. No se han podido aportar datos adicionales sobre su vestimenta al momento de la desaparición.