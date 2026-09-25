25 de septiembre de 2026 Inicio
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Cierra un comedor en Esteban Echeverría: cada vez más gente y menos recursos

Los voluntarios y negocios que apoyaban al comedor dejaron de enviarle alimentos porque ya no pueden hacerlo, mientras día a día crece el número de familias que se acercan en busca de sus raciones de comida.

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Cada vez más gente asiste al comedor.

Por la afluencia de gente cada vez mayor y la insuficiencia de los recursos, un comedor en Esteban Echeverría que asiste a un promedio de 80 familias se encuentra al borde del cierre.

Los cortes serán hasta el lunes 23.30.
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María, la coordinadora de "Sueños de esperanza", relató que, aunque reciben ayuda del municipio, los voluntarios y negocios que apoyaban al comedor dejaron de enviarle alimentos porque ya no pueden hacerlo, mientras día a día crece el número de familias que se acercan en busca de sus raciones de comida. Por eso, solicitan asistencia y donaciones de forma urgente. Los interesados en ayudar al comedor pueden contactarse al número 11 6267-9182.

"No alcanzan las viandas para todos" es el dramático mensaje que tiene que darles María a muchas personas que se acercan.

"Estamos en riesgo de cierre y pedimos ayuda para salir adelante. Antes teníamos 35 o 40 familias, pero desde que está este Gobierno se sumaron un montón más", describió.

Las largas filas de gente comienzan a verse desde las primeras horas de la mañana, y los necesitados llegan cada vez más temprano para tratar de asegurarse su plato con alimento.

Una realidad cada vez más acuciante

Ayer, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la pobreza escaló a 32,3% en el primer semestre de 2026 e interrumpió la tendencia a la baja que había iniciado en el segundo semestre de 2024. La indigencia saltó de 6,3% en el segundo semestre de 2025 a 7,5%.

Las 9,7 millones de personas en situación de pobreza durante los primeros seis meses de este año contaron con un ingreso total familiar promedio de $922.755. Este incremento implica 1,2 millones de nuevos pobres en Argentina de un semestre a otro. Los 2,5 millones de hogares en situación de pobreza se compusieron en promedio por 3,89 miembros.

La distancia entre los ingresos de los hogares pobres y la Canasta Básica Total aumentó respecto del segundo semestre 2025 y se ubicó en 35,9%.

En cuanto a la indigencia, 2,2 millones de personas no contaron con ingresos suficientes como para cubrir la Canasta Básica Alimentaria ya que el ingreso familiar total promedio que registraron fue de $442.443.

En comparación con el segundo semestre de 2025, el aumento de la pobreza fue de 4,1 puntos porcentuales (p.p.) y la indigencia subió 1,2 p.p.

En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un aumento de la pobreza de 3,9 p.p. con respecto al segundo semestre de 2025. Mientras que, en los aglomerados de menos de 500.000, el aumento fue de 4,9 p.p. entre los mismos períodos.

El último informe del organismo, correspondiente al segundo semestre del año pasado, había ubicado la pobreza en el 28,2% de las personas, mientras que la indigencia alcanzó al 6,3%. En ese período, el 21% de los hogares se encontraba por debajo de la línea de pobreza y el 4,8% por debajo de la línea de indigencia.

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