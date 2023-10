Mendoza: absolvieron a las nueve imputadas por abusos sexuales en el Instituto Próvolo

Tras conocerse el fallo, familiares de las víctimas que se encontraban en la sala rompieron en llanto e incluso algunas personas se descompensaron, según informaron medios locales.

Durante los alegatos finales, la defensa había solicitado la absolución de las religiosas y de las otras imputadas, mientras que la fiscalía y la querella habían solicitado penas de 3 a 18 años de prisión. Antes del fallo, las acusadas pudieron hacer uso de sus "últimas palabras".

Kosaka insistió su inocencia y aseguró que "no odio a los chicos que me han acusado, ni guardo bronca o rencor hacia ellos. No porque me fuerce en no sentirlo, sino porque simplemente no me nace. No tengo en mi corazón esos sentimientos", sostuvo, según reprodujo Los Andes.

Familiares de víctimas de abusos del Instituto Próvolo 18-10-23 Télam

Por su parte, Pascual afirmó que la acusación le provocó un "daño inmenso". "Esos chicos están como están porque ustedes han hecho un circo, mediático y judicial. Ellos son víctimas, por supuesto, pero no son víctimas mías", subrayó.

Fuentes judiciales explicaron a Télam que este tercer debate contenía tres causas acumuladas. En dos de los expedientes la única imputada era Kosaka, como autora, además de partícipe y encubridora; las otras ocho imputadas estaban acusadas como partícipes en comisión, por omisión de denuncia.

Las denuncias de abuso a menores en el Instituto Próvolo de la localidad de Luján de Cuyo surgieron en noviembre de 2016. En el primer juicio de esta mega causa, que fue abreviado, el monaguillo y exempleado administrativo Jorge Bordón confesó la autoría de los hechos y fue condenado a 10 años de prisión.

En el segundo juicio, los jueces condenaron a los curas Nicola Bruno Corradi, Horacio Corbacho y el jardinero Armando Gómez a las penas de 42, 45 y 18 años de prisión, respectivamente.