Abril 2026 se despide con un fin de semana largo clave: qué feriado cae

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Este feriado es nacional e inamovible, lo que significa que rige en todo el país y no se desplaza de día.
La regulación está dictada por la Ley 27.399, que establece el régimen de feriados y días no laborables en Argentina.
Se trata del 1 de mayo que, al caer viernes, se genera un bloque de tres días seguidos junto al sábado 2 y domingo 3 de mayo.
- La jornada reconoce la lucha de los trabajadores por la reducción de la jornada laboral y mejores condiciones de vida.
El calendario de abril de 2026 se prepara para un cierre de mes excepcional, ofreciendo a los argentinos la oportunidad de disfrutar de un fin de semana largo que resultará clave para el descanso y el turismo de cercanía. Al tratarse de uno de los Feriados nacionales de carácter inamovible que cae en viernes, se genera automáticamente un bloque de tres días de desconexión total.