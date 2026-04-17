17 de abril de 2026 Inicio
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Abril 2026 se despide con un fin de semana largo clave: qué feriado cae

Este descanso llega en un momento estratégico del año, funcionando como un respiro necesario antes de encarar el próximo mes.

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Se dió a conocer información sobre los últimos Feriados del mes

Se dió a conocer información sobre los últimos Feriados del mes

  • Este feriado es nacional e inamovible, lo que significa que rige en todo el país y no se desplaza de día.

  • La regulación está dictada por la Ley 27.399, que establece el régimen de feriados y días no laborables en Argentina.

  • Se trata del 1 de mayo que, al caer viernes, se genera un bloque de tres días seguidos junto al sábado 2 y domingo 3 de mayo.

  • La jornada reconoce la lucha de los trabajadores por la reducción de la jornada laboral y mejores condiciones de vida.

El calendario de abril de 2026 se prepara para un cierre de mes excepcional, ofreciendo a los argentinos la oportunidad de disfrutar de un fin de semana largo que resultará clave para el descanso y el turismo de cercanía. Al tratarse de uno de los Feriados nacionales de carácter inamovible que cae en viernes, se genera automáticamente un bloque de tres días de desconexión total.

El último día del mes trae consigno uno de los Feriados más esperados por varias personas
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En las principales ciudades turísticas de la provincia de Buenos Aires y el resto del país, las expectativas son altas, ya que el clima de finales de abril suele ser ideal para actividades al aire libre y gastronomía regional. A continuación, repasamos el alcance de este feriado y cómo funcionarán los servicios esenciales.

Cuál es el feriado que genera un fin de semana largo en el final de abril 2026

-calendario feriados

El cierre de abril de 2026 culminará con un descanso extendido gracias al feriado nacional del Día del Trabajador, confirmado para el viernes 1° de mayo.

Según el cronograma oficial de la Jefatura de Gabinete, esta fecha (de carácter inamovible por ley) permitirá la formación de un fin de semana largo de tres días, propiciando un respiro en la actividad laboral y educativa de todo el país.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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