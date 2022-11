Maturano, de La Fraternidad: "Postergamos la medida por 20 días"

Además explicó que no se acató la conciliacion obligatoria dictada por el gobierno porque "no nos gustan que vengan de guapos". Y agregó que "primero la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), es una federación de segundo grado y no se le puede aplicar conciliación obligatoria, y después, nos aplicaron en general una conciliación y despues una en particular".

Luego del paro, el servicio quedará restablecido desde las 14 hs, "yo calculo que en 15 minutos, porque los trabajadores están todos en sus puestos de trabajo", aseguró el gremialista.

La nueva mesa de negociación buscará resolver el conflicto al reclamo pedido por la central sindical, el pago de un bono de $50.000 a jubilados y pensionados. "Tuvimos una mesa de negociación, que es lo queremos. A nosotros no nos gustan que vengan de guapos. La conciliación cuando te aplican, ya es de guapos. Lo mejor hubiera sido venir y levantar una acta”.