9 de septiembre de 2026 Inicio
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Mataron a un joven de 22 años para robarle la moto cuando volvía del gimnasio

Dos delincuentes vestidos como repartidores lo interceptaron en José C. Paz, le dispararon por la espalda cuando intentó escapar y huyeron con el vehículo. La víctima murió en un hospital.

Por
Elías

Elías, el joven asesinado en José C. Paz. 

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Un joven fue asesinado el lunes por la noche en el barrio Sol y Verde, José C. Paz, después de que dos delincuentes vestidos como repartidores lo interceptaran para robarle la moto cuando regresaba del gimnasio, le dispararan por la espalda durante el escape y huyeran con el vehículo tras dejarlo gravemente herido.

La transmisión se viralizó en redes sociales y motivó una investigación interna.
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La víctima fue identificada como Elías y tenía 22 años. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes permiten observar cómo los agresores se acercaron al joven para concretar el robo. De acuerdo con la reconstrucción difundida sobre el caso, el joven intentó escapar cuando los delincuentes lo abordaron, pero uno de ellos efectuó un disparo que impactó en su espalda; después de hacerlo caer, los agresores regresaron para tomar la motocicleta y escapar del lugar.

El joven fue asistido y trasladado al Hospital Mercante, donde finalmente murió como consecuencia de la herida de bala, mientras los responsables lograron escapar y hasta el momento no fueron identificados. La investigación avanza para encontrar a los atacantes y reconstruir sus movimientos antes y después del homicidio.

El dolor del padre del joven asesinado en José C. Paz: "Siento mucha bronca"

José Luis, padre de Elías, habló tras el crimen de su hijo y reclamó avances para encontrar a los dos sospechosos que continúan prófugos. "Siento mucha bronca, quisiera que haya justicia. La Policía se está moviendo, pero quisiera que se muevan más", expresó durante una entrevista con TN.

El hombre también recordó cómo era su hijo y cuestionó la violencia utilizada durante el robo de la motocicleta. "Mi hijo era sano. Iba al gimnasio, trabajaba, venía todas las tardes acá. No se merecía esto, que estos ratas lo maten por la espalda. Estoy recaliente", afirmó José Luis.

El reclamo del padre se produjo en paralelo a la investigación que avanza en la identificación de los responsables del homicidio, que quedó registrado por cámaras de seguridad. Los familiares y allegados de Elías también anticiparon movilizaciones para exigir justicia, mientras los investigadores analizan las imágenes para reconstruir la fuga de los atacantes.

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