8 de septiembre de 2026 Inicio
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"Somos sicarios": dos detenidos hicieron un streaming desde un centro de menores en Mendoza

Las autoridades abrieron una investigación interna y requisaron el establecimiento tras la viralización de la transmisión. Uno de los jóvenes enfrenta cargos por intentar matar a tres personas.

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La transmisión se viralizó en redes sociales y motivó una investigación interna.

La transmisión se viralizó en redes sociales y motivó una investigación interna.

Dos jóvenes de 17 y 19 años alojados en un centro de menores de Mendoza participaron de un streaming por la plataforma Kick, donde se atribuyeron ataques armados a cambio de dinero y desafiaron a los conductores del programa a buscar sus antecedentes penales. El episodio ocurrió en las instalaciones de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) y provocó la apertura de una investigación interna junto con requisas en el establecimiento.

La tía de Loan cuestionó el accionar del comisario Maciel.
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"Nosotros le robamos a gente de plata y asesinamos por plata. Sicarios. Buscanos en Google, si no nos creés", desafió a los conductores uno de los involucrados durante la transmisión en el canal JotaPeShow. "Poné 'El tirador de la bicicleta'. Ahí te va a salir todo", sugirió el otro joven.

Ninguno de los dos imputados cuenta con homicidios consumados en sus registros, aunque uno de ellos enfrenta un procesamiento por tentativa de homicidio agravado. El hecho ocurrió el 3 de octubre del año pasado, cuando el atacante tenía 16 años y disparó contra los tres ocupantes de una camioneta desde una bicicleta.

La difusión del material audiovisual derivó en operativos de inspección dentro de los pabellones para incautar los dispositivos no autorizados. La DRPJ informó que "se adoptaron medidas inmediatas para determinar las circunstancias en las que ingresaron y fueron utilizados los celulares o dispositivos electrónicos, establecer las responsabilidades correspondientes y reforzar los controles institucionales". Los controles iniciales del personal de guardia dieron resultados negativos.

El Gobierno de Mendoza pidió el traslado del detenido mayor de edad a una cárcel común

La institución inició una "investigación administrativa interna para establecer las responsabilidades individuales y determinar si existieron fallas en los controles de ingreso, permanencia o supervisión de los jóvenes al momento de la comunicación".

Los peritos analizan los videos de las 122 cámaras del sistema de monitoreo. La normativa vigente aclara que "el uso de teléfonos celulares, tablets u otros dispositivos con acceso a internet o redes sociales no se encuentra autorizado dentro de los sectores de alojamiento, salvo aquellas situaciones excepcionales expresamente habilitadas por la institución".

Frente a la gravedad del hecho, las autoridades tramitaron el pase inmediato del interno de 19 años hacia una cárcel para adultos.

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