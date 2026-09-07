Incendio en el Hospital Moyano: el SAME asistió a más de 50 personas

El hecho ocurrió en el establecimiento situado en Barracas. Un total de 16 ambulancias auxiliaron a las personas afectadas, de las cuales dos fueron trasladadas.

Un total de 52 personas fueron asistidas por un incendio en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Aurelio Moyano , el cual afectó las instalaciones del establecimiento situado en el barrio porteño de Barracas y alteró el funcionamiento normal de la institución médica.

El informe del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) , al que accedió C5N , expuso que el hecho se registró en el establecimiento ubicado en Brandsen 2569, donde 16 ambulancias se dirigieron a la zona para auxiliar a 52 personas , de las cuales una fue trasladada hacia el Hospital Argerich y otra al Penna para recibir atención médica. El resto de los pacientes fueron atendidos en el lugar.

En tal sentido, cuatro médicas recibieron atención médica y los Bomberos de la Ciudad desplegaron un amplio operativo en la zona, que incluyó un corte de tránsito por el cual se registraron congestiones de vehículos.

El suceso se sumó a otro incendio ocurrido el domingo en un reconocido restaurante de Puerto Madero , ubicado sobre la avenida Alicia Moreau de Justo, que obligó a evacuar a unas 50 personas y requirió la intervención de varias dotaciones de Bomberos y personal médico. El incidente se originó en la parrilla del local y generó una densa columna de humo visible desde la calle.

El fuego se desató en el restaurante Siga La Vaca , ubicado sobre la avenida Alicia Moreau de Justo al 1714, en pleno barrio de Puerto Madero. Durante el operativo, dos hombres fueron atendidos por inhalación de humo , aunque ninguno necesitó traslado hospitalario. El fuego fue rápidamente controlado por los bomberos y la situación quedó bajo resguardo, pero los videos fueron rápidamente viralizados en redes sociales.

Berisso: murió una niña de 6 años tras un incendio en una vivienda precaria

Una niña de 6 años murió el sábado por la noche luego de quedar atrapada en un incendio que destruyó por completo una vivienda precaria del barrio El Carmen, en Berisso. El siniestro se produjo poco antes de las 21 sobre la calle 127 y la principal hipótesis apunta a que una vela habría provocado el inicio del fuego.

La víctima fue identificada como Dalia Ángeles Colman. Cuando los primeros equipos de emergencia arribaron al lugar, las llamas ya se habían extendido por buena parte de la construcción, levantada con madera y chapa.

Tras el aviso al 911, se desplegó un operativo que incluyó a efectivos policiales, personal de Defensa Civil y bomberos del cuartel local. Una vez que lograron controlar el incendio, los rescatistas ingresaron a la vivienda y encontraron a la menor en una de las habitaciones.

Un médico del SAME que llegó hasta el lugar constató que Dalia había fallecido. En tanto, otros chicos y un adulto que se encontraban en la propiedad recibieron asistencia médica y fueron trasladados a un hospital. Los menores presentaban signos compatibles con inhalación de humo, mientras que el adulto sufrió quemaduras.