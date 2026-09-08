Dolor en el fútbol argentino: murió Keyla, la nena de Aldosivi que emocionó a todos al cumplir su sueño La pequeña, de tan solo 7 años, atravesaba una enfermedad oncológica y días atrás vivió una jornada inolvidable junto al plantel profesional en Mar del Plata. El club y la comunidad la despidieron con emotivos mensajes. Por Agregar C5N en









La niña salió con el plantel de Aldosivi el sábado pasado, en la victoria por 3-1 ante Banfield.

El fútbol argentino y la ciudad de Mar del Plata se vieron envueltos en un profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Keyla, una niña de 7 años que padecía una enfermedad oncológica. La pequeña hincha de Aldosivi se había ganado el cariño de todos tras cumplir su sueño de salir al campo de juego con el plantel profesional del Tiburón y hacerse pública su historia de lucha y amor por el club.

Días antes de su partida, Keyla logró cumplir el gran sueño de su vida: conocer al plantel profesional de Aldosivi, dirigido por Israel Damonte. Durante su visita a las instalaciones de la institución, la nena recorrió el museo y el gimnasio, compartió momentos con los futbolistas y recibió como obsequio una camiseta personalizada firmada por todo el equipo. Además, la comunidad local había puesto en marcha una campaña solidaria con colectas para asistir económicamente a su familia.

Keyla y su sueño cumplido: conocer las instalaciones del club de sus amores, Aldosivi. El momento de mayor emoción ocurrió en el estadio José María Minella durante el partido frente a Banfield, donde Keyla encabezó la salida del equipo hacia el terreno de juego el sábado pasado. Aquella jornada quedó grabada por la alegría de la niña en la foto oficial y también por la victoria de Aldosivi por 3 a 1, un resultado que le permitió al club cortar una racha adversa de 23 partidos sin ganar.

Pocas horas después de haber vivido ese día inolvidable junto a sus ídolos, el cuadro de salud de la pequeña se complicó y debió ser ingresada en terapia intensiva. Pese a los cuidados médicos y a las constantes muestras de apoyo, su familia confirmó el lamentable desenlace este lunes por la noche.