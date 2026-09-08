9 de septiembre de 2026 Inicio
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Casi tres de cada diez hogares pidieron dinero prestado para llegar a fin de mes

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina midió el fenómeno entre julio y septiembre de 2025 y encontró que la proporción se duplica entre los hogares pobres.

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A las familias cada vez les cuesta más cubrir los gastos cotidianos.

A las familias cada vez les cuesta más cubrir los gastos cotidianos.

El 27,4% de los hogares de los aglomerados urbanos del país pidió dinero a familiares, amigos, financieras u otras fuentes durante el tercer trimestre de 2025 para cubrir gastos cotidianos, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina difundido esta semana.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
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El estudio, basado en la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-UCA), releva la necesidad concreta de pedir prestado para llegar a fin de mes, sin medir montos, tasas de interés ni incumplimientos posteriores.

Se trata de un tipo de endeudamiento que suele quedar fuera de las estadísticas sobre préstamos bancarios y morosidad, ya que no responde a la compra de una vivienda, un vehículo o un electrodoméstico, sino a la necesidad de sostener el consumo diario cuando los ingresos corrientes ya no alcanzan.

Creció el endeudamiento de las familias argentinas.

Creció el endeudamiento de las familias argentinas.

La incidencia no se reparte de manera pareja entre los hogares. Entre los que se ubican por debajo de la Canasta Básica Total, la proporción llegó al 44,4%, casi el doble que entre los hogares no pobres (22,4%). Por estrato socioeconómico, el indicador pasa de 11,8% en el nivel medio-alto a 23,2% en el medio-bajo, 32,5% en el bajo y 47,5% en el muy bajo.

La percepción de estrés económico profundiza la brecha del endeudamiento

El factor que más amplía las diferencias es la percepción subjetiva de que los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, lo que el informe denomina "estrés económico". Entre los hogares que sienten esa presión, el 49,2% pidió dinero prestado, frente al 13,3% de los que no la perciben, una brecha de 35,9 puntos porcentuales y una incidencia 3,7 veces mayor.

Cuando pobreza y estrés económico se combinan, el indicador alcanza su punto más alto: 55,8% entre los hogares pobres con estrés y 55,4% entre los del estrato socioeconómico muy bajo con estrés. Incluso sin percibir esa presión, tres de cada diez hogares del estrato más bajo debieron endeudarse para gastos corrientes.

El informe también detectó diferencias territoriales: la incidencia fue más alta en los centros urbanos chicos del interior del país (30,6%) y en el conurbano bonaerense (29,7%), y bajó a 12,8% en la Ciudad de Buenos Aires.

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