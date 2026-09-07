Video: así fue la pelea previa al asesinato de Federico Martín Aramburú en París

La televisión francesa difundió el video del enfrentamiento ocurrido en el bar Le Mabillon antes de la confrontación que terminó con la muerte del ex Puma el 19 de marzo de 2022.

La televisión francesa difundió este domingo imágenes inéditas de la pelea que precedió al asesinato de Federico Martín Aramburú, ocurrido el 19 de marzo de 2022 en París, en la antesala del juicio contra los acusados por el crimen . El material reconstruye el enfrentamiento dentro de un bar y sus consecuencias.

Violencia y militancia de extrema derecha: quiénes son los acusados por el asesinato del rugbier Federico Martín Aramburú

El material, emitido por TF1 en el programa Sept à Huit, permite analizar la secuencia que comenzó dentro de Le Mabillon, sobre Boulevard Saint-Germain, cuando Aramburú tomó de la ropa a Loïk Le Priol y lo tiró al piso, situación que desencadenó una pelea a golpes de puño entre los cuatro hombres.

La escena se produjo después de una discusión que involucró inicialmente a Shaun Hegarty, amigo y excompañero de Aramburú en Biarritz, quien había intervenido ante una actitud de Le Priol hacia otro hombre. Poco después, el exjugador argentino salió del local y tuvo un nuevo cruce con quien luego sería acusado por su asesinato.

En exclusivité, Sept à Huit partage des images de vidéosurveillance de la nuit du meurtre de l’ancien rugbyman argentin Federico Martín Aramburú, abattu à Paris sur le trottoir du boulevard St-Germain, le 19 mars 2022. Le reportage est à retrouver ce dimanche dès 18h20 sur @TF1 . pic.twitter.com/B2BAOqTZQw

Tras la pelea, Aramburú y Hegarty se retiraron a pie hacia un hotel cercano para conseguir hielo y atender las heridas, pero volvieron a cruzarse con el vehículo verde militar utilizado por los otros involucrados, desde donde Romain Bouvier descendió y disparó contra el ex Puma antes de que lo hiciera Le Priol.

"Llamá a la Policía. Me muero", alcanzó a decir Aramburú después de recibir los disparos, antes de fallecer sobre la vía pública. La investigación sostiene que el ataque se produjo minutos después de la pelea y que los agresores siguieron al exjugador y a Hegarty hasta encontrarlos nuevamente en la calle.

El juicio comenzó este lunes ante la Corte de Asís de París y tiene como principales acusados a Le Priol, señalado por el asesinato, y Bouvier, acusado por intento de asesinato, mientras que Lyson R., pareja de Le Priol, también enfrenta cargos por complicidad debido a su presunta participación en la fuga.

Qué se discute en el juicio por el crimen de Federico Aramburú

El proceso que comenzó este lunes deberá determinar qué responsabilidad tuvo cada uno de los acusados por la muerte del exjugador de Los Pumas, Federico Aramburú, ocurrida durante la madrugada del 19 de marzo de 2022 en París. La investigación sostiene que el enfrentamiento comenzó dentro de un bar y continuó minutos después en la vía pública, tal como confirman los videos publicados por la televisión francesa.

Uno de los principales puntos del debate es la versión de Le Priol, quien reconoció haber efectuado los disparos contra Aramburú, aunque negó haber tenido intención de matarlo y sostuvo ante el tribunal que actuó en defensa propia durante el enfrentamiento. La Fiscalía sostiene una hipótesis diferente sobre aquella secuencia.

Loïk Le Priol y Romain Bouvier se enfrentan a un juicio por la muerte del argentino Federico Aramburú. Web

Aunque a Le Priol se lo acusa formalmente de homicidio agravado, ya que efectuó los disparos mortales en la espalda de la víctima, Bouvier enfrenta cargos de intento de homicidio por bajarse del vehículo y efectuar los primeros disparos contra los exrugbiers. Ambos enfrentan penas de hasta cadena perpetua.