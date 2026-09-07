Un joven encontró asesinada a su madre y su padre confesó: "Se me fue la mano"

Ernesto Tesio encontró a su madre, Silvia Beatriz Mina, con "un corte en el cuello bien calculado" y su papá Marcelo le admitió haberla matado tras discutir"porque no le alcanzaba la jubilación, discusiones cotidianas" mientras comían pan con queso. El hombre definió a su padre como "un tano loco" y "un psicópata".
"Lo atacó y se le fue la mano, 'me defendí y se me fue la mano, estábamos comiendo pan con queso y discutimos y se me fue la mano', esas son las palabras textuales de él", detalló el hijo del matrimonio a C5N que halló el cuerpo de su madre con "la sangre ya coagulada" al llegar a la casa que compartían los tres junto a su hija y su sobrina.
Ernesto detalló el momento en el que encontró el cuerpo: "Me llama para mostrarme la situación, yo doblo en esa esquina porque habíamos salido a dar una vuelta a las 12 y vuelvo a la una, cuando llego a la puerta, levanta la cortina a la una del mediodía... Entramos con las nenas y cuando veo el charco de sangre me doy vuelta y las saco para llevarlas a la casa del vecino".
El hombre de 64 años asesinó a su esposa de 62 años en la madrugada de este domingo una vivienda de la calle Asunción al 2800, en la localidad de Mariano Acosta, y se descubrió a raíz de un llamado al 911 que realizó su hijo.
Ernesto describió ante la prensa una situación de violencia de género "desde chicos" y, especialmente, de violencia física que se había interrumpido hacía 10 años. "Jamás lo denunció", aseguró el hombre que había vuelto a vivir con ellos tras amigarse con su madre y aceptar a su padre "sea lo que sea".
"Miedo no le tenía porque siempre se defendió físicamente, nunca le tuvo miedo, lo aceptó así, aceptaron vivir así. Se había cortado hace unos 10 años, por eso me cae de sorpresa", se sinceró el hijo de Marcelo y Silvia.
La víctima había celebrado casi 40 años de casada: "Era orgullo, no felicidad"
Beatriz Mina había celebrado en redes sociales sus 39 años de casada con Tesio con una foto de la pareja durante su casamiento donde remarca la elección del amor por sobre los obstáculos cotidianos. "Con esfuerzo, paciencia y mucho corazón, construimos lo más valioso: una familia", resaltaba la víctima en un posteo realizado en abril de este año que recuperó el medio Primer Plano Online.
"Eso es orgullo, no es felicidad, es como batir un récord de cuánto estaban casados", sentenció Ernesto, el hijo de ambos que convivía con el matrimonio.
La publicación de Silvia Beatriz Mina sobre los 39 años de casada con Marcelo Tesio en abril de 2026.