Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante San Pablo

Boca venció 1 a 0 a San Pablo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en la Bombonera y ahora deberá esperar una semana para definir la serie en Brasil. El Xeneize dejó a atrás su presentación internacional y ya cambia el chip para enfocarse en su próximo partido.
El equipo de la Ribera volverá a presentarse por el Torneo Clausura antes de afrontar la revancha frente al conjunto brasileño y recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo viernes 11 de septiembre, desde las 21:30, en la Bombonera, por la novena fecha del campeonato.
El Xeneize llega a ese compromiso después de empatar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza en su última presentación por el certamen local. En sus cuatro encuentros más recientes del Clausura, consiguió una victoria y 3 empates, con 6 goles a favor y 5 en contra, por lo que debe volver al triunfo si quiere acercarse a los primeros puestos de la Zona A.
Central Córdoba, en tanto, viene de una derrota por 1-0 ante Independiente y también necesita recuperarse para volver a sumar de a tres. El equipo santiagueño acumula dos derrotas, un empate y una victoria en sus últimas cuatro presentaciones, con 3 goles convertidos y 5 recibidos durante esa seguidilla.
Cómo le fue a Boca ante Central Córdoba en el último tiempo
El historial reciente entre ambos equipos presenta una ventaja para Boca, que ganó 3 de los últimos 5 cruces y empató los 2 restantes. El antecedente más cercano se produjo el 2 de mayo, por la fase de grupos del Torneo Apertura 2026, cuando el Xeneize se impuso por 2-1.
Boca vs. Central Córdoba.
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Después del compromiso ante Central Córdoba, Boca volverá a poner el foco en la Copa Sudamericana para disputar el partido de vuelta ante San Pablo. La revancha se jugará el martes 15 de septiembre desde las 21:30 en el estadio Morumbí y definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales.