9 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante San Pablo

El Xeneize ya piensa en su siguiente compromiso tras el duelo ante el conjunto brasileño por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en La Bombonera, que terminó con una ajustada victoria del local por 1 a 0.

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Tras el partido contra San Pablo

Tras el partido contra San Pablo, Boca se prepara para su próximo encuentro. 

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Boca venció 1 a 0 a San Pablo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en la Bombonera y ahora deberá esperar una semana para definir la serie en Brasil. El Xeneize dejó a atrás su presentación internacional y ya cambia el chip para enfocarse en su próximo partido.

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El equipo de la Ribera volverá a presentarse por el Torneo Clausura antes de afrontar la revancha frente al conjunto brasileño y recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo viernes 11 de septiembre, desde las 21:30, en la Bombonera, por la novena fecha del campeonato.

El Xeneize llega a ese compromiso después de empatar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza en su última presentación por el certamen local. En sus cuatro encuentros más recientes del Clausura, consiguió una victoria y 3 empates, con 6 goles a favor y 5 en contra, por lo que debe volver al triunfo si quiere acercarse a los primeros puestos de la Zona A.

Central Córdoba, en tanto, viene de una derrota por 1-0 ante Independiente y también necesita recuperarse para volver a sumar de a tres. El equipo santiagueño acumula dos derrotas, un empate y una victoria en sus últimas cuatro presentaciones, con 3 goles convertidos y 5 recibidos durante esa seguidilla.

Cómo le fue a Boca ante Central Córdoba en el último tiempo

El historial reciente entre ambos equipos presenta una ventaja para Boca, que ganó 3 de los últimos 5 cruces y empató los 2 restantes. El antecedente más cercano se produjo el 2 de mayo, por la fase de grupos del Torneo Apertura 2026, cuando el Xeneize se impuso por 2-1.

Boca vs. Central Córdoba.

Boca vs. Central Córdoba.

Después del compromiso ante Central Córdoba, Boca volverá a poner el foco en la Copa Sudamericana para disputar el partido de vuelta ante San Pablo. La revancha se jugará el martes 15 de septiembre desde las 21:30 en el estadio Morumbí y definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales.

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