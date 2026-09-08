8 de septiembre de 2026 Inicio
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Muerte en el Ferrocarril Urquiza: hallaron sin vida a un hombre de 74 años

El hecho ocurrió en el cruce peatonal de la estación Devoto. Trabajan oficiales de la Policía Federal y también personal de Bomberos: no presentaba lesiones compatibles con el arrollamiento de una unidad.

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Trabajan Bomberos y PFA en el lugar.

Un trágico hecho ocurrió en el paso a nivel peatonal de la estación Villa Devoto de la línea del ferrocarril Urquiza, donde las autoridades constataron el fallecimiento de un hombre de 74 años. El cuerpo presentaba lesiones incompatibles con la vida.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima no fue arrollada por ninguna formación de trenes. La principal hipótesis que manejan los peritos es que el hombre habría sufrido una descarga eléctrica mortal al apartarse del cruce peatonal e ingresar a una zona de circulación prohibida, donde se encuentra el tendido eléctrico del trazado ferroviario.

Según informó Diego Gabriele en C5N, en el lugar trabajan efectivos de la Policía Federal Argentina, fuerza con jurisdicción sobre las líneas de tren, junto a personal de Bomberos de la Ciudad para preservar la escena del hallazgo y realizar las pericias correspondientes.

A raíz del operativo de seguridad e investigación, el servicio del ferrocarril Urquiza permanece suspendido de forma integral y funciona únicamente de manera limitada en los tramos entre las estaciones Rubén Darío/Lemos y Devoto, y desde Federico Lacroze hasta Devoto. Se recomienda a los pasajeros buscar vías alternativas de transporte.

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